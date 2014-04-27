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۷ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۲۰:۵۹

احمدی خبر داد:

آتش‌سوزی بیش از 1 میلیارد به باغات مرکب سهو خسارت زد/ آب روستای سهو وصل شد

آتش‌سوزی بیش از 1 میلیارد به باغات مرکب سهو خسارت زد/ آب روستای سهو وصل شد

بوشهر-خبرگزاری مهر: مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دشتی گفت:آتش سوزی هفته گذشته در روستای سهو از توابع بخش شنبه وطسوج این شهرستان 1 میلیارد و745 میلیون ریال به باغات مرکب خسارت وارد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، امرالله احمدی عصر یکشنبه در حاشیه بازدید از باغات مرکب سهو در گفتگو با مهر اظهار داشت: کل مساحت باغهای مرکب در این روستا حدود 5 هکتار بوده که بر اثر آتش سوزی 4هکتار آن بصورت صددرصد در آتش سوخت.

وی افزود:در این باغ درختانی از جمله نخل، لیموترش،لیمو شیرین،انگور و انجیر وجود داشت که میزان خسارت آن 1 میلیارد و 745 میلیون ریال بوده است.

مدیر جهاد کشاورزی خاطر نشان کرد:خوشبختانه با کمک مردم بعداز ساعتها تلاش آتش مهار شد و اجازه داده نشد آتش خسارت بیشتری به باغات وارد کند.

آب روستای سهووصل شد

احمدی تصریح کرد:در هفته های گذشته نیز مزارع گندم مسیله عبدی بخش کاکی در آتش سوختند که باعث خسارت زیادی به کشاورزان شدند.

رئیس اداره آب وفاضلاب روستایی شهرستان دشتی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بر اثر این آتش آب روستای سهو قطع شد که فردای آن روز با تلاش های صورت گرفته توانسته ایم آب روستا وصل شد.

محمد قائدی افزود: هم اکنون آب روستا وصل است و هیچ مشکلی در این خصوص وجود ندارد.

کد مطلب 2279705

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