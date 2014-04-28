بافت پیرامونی حرم رضوی جان زائران را به لب رساند/ 22 سال بلاتکلیفی نمادی از ناکارآمدی

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، بافت فرسوده پیرامونی حرم رضوی به دلیل وجود بناهای فرسوده و نبود مراکز اقامتی مناسب و ارزان همواره برای زائران و مجاوران رضوی مشکلاتی را ایجاد کرده و این امر در حالی است که طرح نوسازی این بافت با مساحت360هکتار در سال 1374 آغاز شده و همچنان به دلیل نبود اعتبارات و عدم حمایت های دولتی به سرانجام نرسیده است.

پیشرفت 50 درصدی طرح بازسازی بافت فرسوده پیرامونی حرم رضوی

اجرای طرح بازسازی بافت فرسوده پیرامونی حریم قدسی رضوی طی سالهای اخیر با کندی پیش رفته و این طرح با گذشت 22 سال تنها 50 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و این امر نشان می دهد که پیشرفت پروژه‌های نوسازی بافت فرسوده مشهد مطابق برنامه زمانبندی، انجام نشده است.

شهردار مشهد در این رابطه گفت: 360 هکتار بافت فرسوده پیرامونی حرم رضوی است که سالیان سال زائران و مجاوران را مورد اذیت و آزار قرار داده و اگر قرار است این بافت اصلاح شود باید دولت به صورت جدی با حمایت های خود وارد میدان شود.

مدیریت جهادی گره گشای پروژه ای 22 ساله

صولت مرتضوی با بیان اینکه این پروژه استانی نیست بلکه طرحی ملی است، افزود: سالیانه 25 میلیون زائر به این شهر سفر می کنند بنابراین ضرورت دارد تا با مدیریت جهادی این گره 22 ساله باز شود.

وی ادامه می دهد: تأمین نشدن منابع مالی مورد نیاز یکی از بزرگترین دلایل تاخیر در اجرای این پروژه است و در این راستا ما بر منابع دولتی متکی نبوده ایم اما به نظر می رسد باید با حمایت بیشتر دولت و پرداخت تسهیلات بانک‌ها این پروژه هر چه سریع تر به سرانجام برسد.

هزینه کرد 30 میلیارد ریالی طی 15 سال

شهردار مشهد از هزینه کرد 30 میلیارد ریالی برای این طرح خبر داد و افزود: طی مدت 15 سال حدود 30هزار میلیارد ریال برای این طرح هزینه شده و با این وجود حدود 80 میلیارد ریال دیگر نیز مورد نیاز است.

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگو با مهر ابراز کرد: مشهد دومین کلانشهر مذهبی جهان است اما فراهم نبودن زیرساختها و پروژه های نیمه تمام آن مایه خجالت و شرم است.

حجت الاسلام محمدحسین بحرینی عنوان کرد: این پروژه عظیم ملی و اسلامی دارای استراتژی و نقشه راه نادرستی بوده است و با گذشت 22 سال می توان اعلام کرد گام هایی که در این راه برداشته شده هم به لحاظ کمی و هم از جهت انطباق با نیازهای زائران؛ ناکافی و نامناسب بوده است.

22سال بلاتکلیفی نمادی از ناکارآمدی

وی 22 سال بلاتکلیفی این پروژه را نمادی از ناکارآمدی دانست و افزود: هم اکنون سالانه ۲۵ میلیون زائر از سراسر ایران و اقصی نقاط جهان به مشهد سفر می کنند و پیش بینی شده که در افق ۱۴۰۴ تعداد زائران حضرت به مرز۵۰ میلیون زائر داخلی و ۵ میلیون زائر خارجی افزایش یابد اما این امر در حالی است که بافت اطراف حرم رضوی به لحاظ بافت شهری، جزو قدیمی ترین و فرسوده ترین مناطق مسکونی تجاری کشور است و زائرسراهای نامناسب مانع پذیرایی مناسب از میهمانان حضرت رضا(ع) شده است.

وی با اشاره به اینکه استراتژی این پروژه نادرست است، تصریح کرد: یکی از دلایلی که نشانگر اشتباه بودن نقشه راه این طرح قلمداد می شود این است که هزینه های سرسام آور ایجاد معابر، تأسیسات و اماکن عمومی جدیدالاحداث، از محل درآمدهای حاصل از خود طرح تأمین نشده در حالی که باید تمامی این هزینه ها از طریق طرح تامین گردد.

رسیدگی به پروژه بافت فرسوده پیرامون حرم رضوی نیازمند نگاه فرامنطقه ای

حجت الاسلام بحرینی بر تغییر نقشه راه تاکید کرد و افزود: نگاه به این طرح باید ملی باشد و در این راستا دولت، مجلس و هم نهادهای محلی باید نسبت به آن احساس مسئولیت داشته باشند و نباید گمان کنیم که رسیدگی به این پروژه باید منطقه ای باشد زیرا نهادهای فرامنطقه ای به ویژه دولت و مجلس در این خصوص نقش فراوانی دارند.

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی گفت: تاکنون هیچ کدام از دولتها اهتمامی برای حل این مشکل نداشته اند و این در حالی است که رسیدگی به بافت پیرامونی حرم رضوی نیازمند نگاهی فرامنطقه ای و ملی است و اگر نهادهای دولتی پای کار نباشند گره ای از این مشکل تا 10 سال آینده هم باز نمی شود.

پروژه ای که نیازمند 10 هزار میلیارد تومان اعتبار است

معاون عمرانی استانداری خراسان رضوی در این زمینه به مهر گفت: بافت فرسوده اطراف حرم رضوی با 50 درصد پیشرفت فیزیکی نیازمند اعتبار و کمک های دولتی است.

محمدحسن واحدی عنوان کرد: این پروژه در ابتدا به 10 هزار میلیارد تومان و در حال حاضر به 17 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد و در صورتی که دولت پای کار نباشد این پروژه همچنان معطل باقی می ماند.

وی تصریح کرد: مبالغ مورد نیاز این پروژه باید با کمک بخش خصوصی، مردم و دولت تامین شود البته نقش دولت در این بخش بسیار پررنگ تر است.

گشایش قفل 22 ساله نیازمند تدبیر و راهکار

یک کارشناس امور شهری نیز با تاکید بر اینکه پروژه بافت فرسوده پیرامونی حرم رضوی قفل شده است، افزود: برای گشایش این قفل 22 ساله جدایی از حمایت های دولتی نیازمند تدبیر و راهکار هستیم.

حسن معتمد اظهار کرد: پایتخت معنوی به عنوان پیشانی نظام اسلامی باید بیش از این ها مورد حمایت و توجه ویژه دولتها قرار بگیرد اما در حقیقت هیچ دولتی نتوانسته است این پروژه نیمه تمام را به اتمام برساند.

وی تصریح کرد: نوسازی این بافت با مساحت360هکتار در سال 1374 آغاز شده و در این زمینه مقام معظم رهبری نیز اصرار و تاکید دارند اما بازهم با گذشت 22 سال هیچ اتفاقی در این بخش روی نداده است.

این کارشناس امور شهری بیان کرد: جدایی از کوتاهی دولت، مسئولان استانی و شهری نیز در این پروژه کوتاهی هایی داشته اند و همتی برای پیشبرد آن به خرج نداده اند.

اجرای طرح بافت پیرامون حرم رضوی 17 هزار میلیارد تومان هزینه در بردارد

شهردار منطقه ثامن مشهد و مدیرعامل سازمان مجری طرح نوسازی بافت پیرامون حرم مطهر رضوی با اعلام اینکه طرح بازسازی بافت فرسوده اطراف حرم، بزرگترین طرح بازسازی بافت فرسوده سطح کشور است، اظهار کرد: رفاه و آسایش زائران در این طرح باید مورد توجه باشد و بر این اساس اجرای طرح بافت پیرامون حرم رضوی 17 هزار میلیارد تومان هزینه در بردارد و این در حالی است که هزینه این طرح در ابتدا 10 هزار میلیارد برآورد شده بود.

محسن برزویی عنوان کرد: یکی از علل افزایش هزینه های این طرح مربوط به پلاک های واقع در بافت پیرامون حرم رضوی است که اغلب ریز دانه هستند.

وی ادامه داد: این پروژه با سازوکارهای سنتی به پیش نخواهد رفت و در سفر معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری مقرر شد دولت در این بخش کمک های لازم را انجام دهد.

وی تاکید کرد: درصدد هستیم تا سرمایه گذاران خارجی و داخلی را برای تکمیل پروژه های بافت پیرامونی حرم رضوی جذب کنیم.

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گزارش: مرضیه صاحبی