شناسایی 550 واحد تولیدی آسیب پذیر از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها در آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر،رسول جلیلی شامگاه یکشنبه در جلسه بررسی وضعیت واحدهای آسیب پذیر در اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها افزود: طی بررسی های کارشناسی صورت گرفته در سازمان 550 واحد صنعتی با 15 رشته فعالیت در استان به عنوان صنایع آسیب پذیر از اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها شناخته شده اند.

وی افزود: به منظور حمایت از واحدهای آسیب پذیر در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، راه اندازی واحدهای راکد و یا نیازمند به بازسازی و بهینه سازی خط تولید در مصرف انرژی، درخواست 6 هزار میلیارد ریال تسهیلات یارانه دار سرمایه در گردش از وزارت صنعت، معدن و تجارت کرده ایم.

معاون امور صنایع و اقتصاد سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی، ادامه داد: امیدواریم مرحله دوم هدفمندسازی یارانه ها و افزایش قیمت حامل های انرژِی با شیب ملایمی اجرا شود و رشد متوسطی که در بخش صنعت استان حاصل شده است با اجرای این قانون روند کاهشی را در پیش نگیرد.

جلیلی اظهار داشت: سال گذشته علی رغم وجود مشکلات عدیده ناشی از تحریم های استکبار جهانی بر علیه کشور میزان سرمایه گذاری در بخش صنعت استان رشد بالاتری را نسبت به متوسط رشد کشوری داشته است.

وی اضافه کرد: در سال 92 میزان سرمایه گذاری در حوزه پروانه های بهره برداری صنعتی صادره و میزان تقاضای سرمایه گذاری در حوزه جوازهای تاسیس صادره در استان به ترتیب نسبت به سال 91 از رشد 4.6 و 2 برابری برخوردار بوده است.

وی با بیان اینکه در سال گذشته 17 هزار میلیارد ریال طرح تولیدی و صنعتی از استان به منظور برخورداری از تسهیلات احداثی و سرمایه در گردش به صندوق توسعه ملی معرفی شد گفت: با پیگیری های صورت گرفته تا به امروز یک هزار و 200 میلیارد ریال از این طرح ها موفق به اخذ مسدودی از محل تسهیلات ریالی صندوق شده اند و 221 میلیون دلار نیز از محل تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی مسدودی اخذ شده است.

وی با اشاره به اینکه بر اساس گفته های مسئولان دولت باید، مرحله دوم هدفمندی یارانه با شیب ملایم تری به پیش برود افزود: سال گذشته علی رغم تحریم های غرب و مشکلات نقدینگی واحدهای صنعتی، آمارها نشان می دهد میزان سرمایه گذاری در بخش صنعت استان در مقایسه با سال 91 بیش از 4 برابر افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه در سال 91، برای 136 واحد صنعتی با سرمایه گذاری 138 میلیارد تومان در استان پروانه بهره برداری صادر شده، اظهار داشت: در حالی در سال گذشته با صدور 145 فقره پروانه بهره برداری صنعتی به ارزش 640 میلیارد تومان، سرمایه گذاری در بخش صنعت استان نسبت به سال 91 بیش از 4 برابر رشد داشته است.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه بر لزوم اجرای دقیق مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه ها برای خدمت رسانی به مردم نیازمند کشور تاکید کرد و خدمت کردن به اقشار مختلف مردم را مورد تاکید قرار داد و افزود: قانون هدفمندی یارانه ها باید برای خدمت رسانی به افراد محتاج و نیازمند کشور دقیق اجرا شود.

نادر قاضی پور خواستار حفظ نیروهای کارگری موثر در واحدهای تولیدی، سرمایه گذاری برای راه اندازی کارخانه های بزرگ و صنایع مادر ، تبدیل کشاوری و دامداری سنتی به صنعتی، شناسایی بازارهای جدید و رونق صادرات از فعالان اقتصادی و صاحبان صنایع استان شد.

وی همچنین گمرکات و بازارچه های مرزی را فرصتی برای توسعه استان دانست و افزود: توسعه بازرچه هاي مرزي موجب ارتقاي سطح معيشت مردم،ايجاد اشتغال و رونق فعالیت های اقتصادی استان می شود.