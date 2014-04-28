قدرت کشتی ایران در رده جهان غیر قابل انکار است

رضا افضلی پس از کسب مدال طلا در مسابقات قهرمانی آسیا، در گفتگو با خبرنگار مهر به تشریح آخرین وضعیت خود، تیم ملی و برنامه های آینده اش پرداخت و گفت: قهرمانی در مسابقات قزاقستان حاصل ماه ها تلاشم بود که خوشبختانه به آن دست یافتم.

وی اظهار داشت: چند ماه قبل از آغاز مسابقات تمرینات بسیار خوبی را پشت سرگذاشتیم و تحت فشار زیاد اردوی آمادگی توانستیم به شرایط بدنی خوبی دست یافته و برای شرکت در مسابقات کاملا آماده شویم.

افضلی خاطرنشان کرد: این مسابقات کاملا سطح اختلاف کشتی ایران با سایر کشورهای آسیایی را مشخص کرد و نتایج درخشانی که بچه ها کسب کردند نشان داد که کشتی ایران یک سروگردن بالاتر تمامی تیم های آسیایی است.

وی ادامه داد: خود من هم قبل از رقابت ها آمادگی بسیار خوبی کسب کردم و برای قهرمانی هم انگیزه های زیادی داشتم به گونه ای که تنها با هدف کسب مدال طلا عازم این مسابقات شدم.

قهرمان مسابقات آسیا اظهار داشت: در این رقابت ها پس از آنکه در دور نخست با قرعه استراحت روبرو شدم در دور دوم با حریف ژاپنی مبارزه کردم و توانستم با حساب 10 بر صفر به برتری دست یابم تا در دور بعدی با حریف چینی روبرو شوم.

افضلی با بیان اینکه این حریف سابقه شکست عزت الله اکبری دارنده مدال نقره جهان را نیز داشت، خاطرنشان کرد: در این مسابقه هم توانستم با نتیجه 9 بر صفر صاحب برتری شوم و به دیدار نهایی راه یابم.

وی گفت: در دیدار فینال هم برابر کشتی گیر مغولستان که بسیار هم چالاک بود قرار گرفتم و توانستم با برتری 5بر صفر مدال طلای وزن 74 کیلوگرم را از آن خود کنم.

این کشتی گیر کرمانشاهی در ادامه اظهار داشت: تیم کشورمان در مسابقات قهرمانی آسیا با هشت کشتی گیر شرکت کرد که توانست شش مدال طلا کسب نماید و مقتدرانه بر سکوی قهرمانی قرار گیرد.

افضلی گفت: تیم کشورمان در حالی توانست صاحب شش مدال طلا از این مسابقات شود که طی 12 سال گذشته در کشتی ایران امر بی سابقه ای محسوب می شود.

وی همچنین با اشاره به موفقیت های اخیر حود در مسابقات مختلف اظهار داشت: پس از حضور موفق در لیگ برتر، توانستم در مسابقات قهرمانی کشور و جام جهان پهلوان تختی عنوان قهرمانی را کسب کنم و پس از آن در ترکیب تیم ملی به مسابقات جام جهانی که به میزبانی آمریکا برگزار شد، اعزام شدم.

افضلی ادامه داد: در این مسابقات مهم که با حضور 10 تیم برتر کشتی جهان برگزار شد در دو مسابقه برابر کشتی گیران ترکیه و هندوستان در ترکیب تیم کشورمان قرار گرفتم که به ترتیب با حساب 10 بر صفر و شش بر صفر توانستم پیروز و سهم کوچکی در قهرمانی تیم کشورمان ایفا کنم.

قهرمان کشتی آسیا در ادامه به برنامه های آتی خود نیز اشاره کرد و گفت: حدود 40 روز دیگر باید در مسابقات انتخابی برای بدست آوردن دوبنده وزن 74 کیلوگرم شرکت کنم.

افضلی گفت: تیم کشورمان دو رویداد مهم درپیش دارد که یکی مسابقات جهانی ازبکستان و دیگر بازی های آسیایی اینچوان کره جنوبی است و نفر اول مسابقات انتخابی نماینده کشورمان در این دو رویداد مهم خواهد بود.

وی گفت: به همین دلیل با تمام توان در مسابقات انتخابی شرکت خواهم کرد تا بتوانم برای حضور در مسابقات جهانی و آسیایی که از اهمیت زیادی هم برخوردارند به عضویت تیم ملی درآیم.

افضلی در پایان از زحمات رسول خادم و کادر فنی تیم ملی قدردانی کرد.