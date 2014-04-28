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۸ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۱۲:۵۳

توسلی:

نیمی از مداحان چهارمحال و بختیاری را خواهران تشکیل می دهند

نیمی از مداحان چهارمحال و بختیاری را خواهران تشکیل می دهند

شهرکرد- خبرگزاری مهر: رئیس کانون مداحان چهار محال و بختیاری گفت: نیمی از جمعیت مداحان در چهارمحال و بختیاری را خواهران تشکیل می دهند.

حمید رضا توسلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کانون مداحان این استان در حال حاضر دوره دوم کار خود را آغاز کرده اند.

وی تصریح کرد: اولین گام برای تشکیل کانون مداحان شناسایی مداحان استان بوده است که از طریق تبلیغات پی در پی توانستیم بیشتر آن ها را شناسایی رده و در کانون مداحان عضو کنیم.

توسلی با اشاره به اینکه ثبت نام مداحان این استان در کانون در مرحله دوم آغاز شده است، اذعان داشت: در این دو مرحله تاکنون هزار نفر حضور پیدا کرده اند.

 رئیس کانون مداحان چهار محال و بختیاری سامان دهی مداحان را نیز در اولویت کاری خود دانست و یادآور شد: تاکنون برای مداحان سه مرحله آزمون گذاشته شده است که خوشبختانه مداحان شرکت بسیار خوبی در این آزمون ها داشته اند.

توسلی بیان داشت: پس از قبول شدن مداحان در آزمون از آن ها مصاحبه به عمل می آید و برای افراد قبول شده کارت مداحی صادر خواهد شد.

کد مطلب 2280134

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