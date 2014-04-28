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۸ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۱۳:۵۳

جمشیدی با مهر عنوان کرد:

مربیان پرورشی تربیت دینی دانش‌آموزان را اولویت بدانند/ برگزاری همایش مربیان دینی در همدان

مربیان پرورشی تربیت دینی دانش‌آموزان را اولویت بدانند/ برگزاری همایش مربیان دینی در همدان

همدان - خبرگزاری مهر: سرپرست اداره تبلیغات اسلامی شهرستان همدان با اشاره به برگزاری همایش مربیان دینی در شهرستان همدان، گفت: ماموریت اصلی مربیان پرورشی تربیت دینی دانش‌آموزان است.

حجت السلام محمد جمشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: وظيفه آموزش و پرورش در جامعه شناخت و حل نيازهاي فکري جوانان بوده و تعليم و تزکيه نفس و آموزش فلسفه معاني زندگي به نسل هاي آينده از مهمترين وظايف معلمان است.

وی با بیان اینکه آموزش و پرورش زمينه ساز رشد فکري و اخلاقي انسان هاي يک جامعه پويا است، افزود: معلم به عنوان الگو می تواند در دانش آموزان واکنش های مثبت و سازنده و یا واکنش های منفی ایجاد کند و تماس نزدیک معلم با دانش آموزان و نفوذی که بر آنها دارد نقش مهمی در سلامت فکری و روانی آنها دارد.

سرپرست اداره تبلیغات اسلامی شهرستان همدان ادامه داد: مربیان و معاونین پرورشی امروز ادامه‌دهنده راه انبیاء الهی هستند و وظیفه آنها رفع مهم‌ترین نیازهای انسان از جمله معنویت، خداشناسی و هدایت است.

وی با بیان اینکه مربیان پرورشی برای به ثمر رساندن این وظیفه الهی باید انگیزه داشته و با سیر مطالعاتی، دین‌شناسی خود را بالا ببرند، افزود: ماموریت اصلی مربیان پرورشی، تربیت دینی دانش‌آموزان است تا در مقابل حربه‌های استکباری مقاومت کنند.

جمشیدی گفت: مهم‌ترین هدف تشکیل نهاد امور تربیتی ایستادگی در مقابل هجمه‌های سنگین استکبار است لذا کار مربیان پرورشی سخت و دشوار است و با توجه به تهاجم فرهنگی غرب، مربیان باید با برنامه‌های مختلف آموزشی و دینی به تقویت ارزش‌ها و اعتقادات اسلامی بپردازند.

وی با اشاره به اینکه مربیان و مشاوران باید در مقابل آسیب‌های اجتماعی هوشیار باشند، بیان کرد: به مناسبت هفته معلم و تبیین جایگاه مربیان پرورشی در تربیت دینی دانش آموزان همایش مربیان دینی در شهرستان همدان برگزار می شود.

کد مطلب 2280147

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