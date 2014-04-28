بسترسازی مناسب برای جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی اولویت مسئولان شهرضاست

به گزارش خبرنگار مهر،عوض حیدرپور ظهر دوشنبه با بیان این مطلب در جلسه شورای اداری شهرستان شهرضا اظهارداشت: فرهنگ به عنوان مبنای اصلاح شئونات مختلف زندگی فردی و اجتماعی بشر مطرح است و رهبر معظم انقلاب بر همین اساس نسبت به نامگذاری سال جدید اقدام کرده اند.

وی ادامه داد: در تعاریف مختلفی که در خصوص مقوله فرهنگ و اهمیت آن در تعالی زندگی بشر ارائه شده ،اصلاح سبک مدیریتی بر اساس معیارهای دینی و اخلاقی به عنوان یک رکن تاثیرگذار مطرح شده که باید با بکارگیری ظرفیت های موجود در راستای تحقق این امر تلاش داشته باشیم.

نماینده مردم شهرضا در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه بهبود وضعیت معیشتی مردم به عنوان یک هدف بزرگ درجهت حل مشکلات اجتماعی مطرح است، اذعان داشت: ایجاد فرصت های شغلی مناسب برای جوانان به عنوان مهم ترین سیاست اجرایی در جهت حل مشکلات معیشتی حاکم بر جامعه به شمار می رود که باید ضمن تعرف بسته های حمایتی مناسب برای سرمایه گذاران بخش خصوصی زمینه تحقق این اصل میسر شود.

وی اضافه کرد: بر همین اساس از مجموعه مسئولان ادارات و دستگاه ها در شهرضا انتظار داریم با درک وضعیت حساس جامعه و لزوم جذب سرمایه های بخش خصوصی در جهت حل مشکل اشتغال از هرگونه فرصت سوزی در این حوزه به شکل جدی پرهیز کنند.

حیدرپوربا اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مسیر تعامل و هم گامی با دولت فعالیت می کنند، افزود: بدون شک با تمامی افرادی که به اشکال مختلف در جهت خدشه دار شدن روابط دولت و مجلس اقدام می کنند برخورد می شود.