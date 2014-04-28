کمبود اعتبارات عمرانی شهرداری خرم آباد/ طولانی شدن پروژه ها موجب بدبینی مردم می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین پور ظهر دوشنبه در جریان نشست اعضای شورای شهر با ابراهیم آقامحمدی نماینده مردم خرم آباد در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در برنامه پنجم توسعه مالیات پرداختی توسط کارخانه ها سهم بسزایی در افزایش درآمد شهرداری ها دارد که به دلیل عدم وجود کارخانجات بزرگ در خرم آباد شهرداری از این منبع درامدی محروم است.

وی با مقایسه بودجه و درآمد شهرداری خرم آباد با دیگر شهرها عنوان کرد: بودجه 2 میلیاردی شهرداری خرم آباد در مقابل 250 میلیارد تومان بودجه شهرداری شاهین شهر قابل مقایسه نیست.

عضو شورای اسلامی شهر خرم آباد ادامه داد: این کمبود بودجه موجب شده که پروژه هایی مثل پل 9 دی مازیار و جهادگران رشد فیزیکی چندانی نداشته باشند و این کندی سرعت در تکمیل پروژه های عمرانی موجب بدبینی مردم نسبت به شورا و شهرداری می شود.

حسین پور با انتقاد از تعطیل شدن یک به یک کارخانجات در خرم آباد گفت: با برگزاری یک همایش سرمایه گذاری و با حمایت وزرا و ارتباط نزدیک با آنها می توانیم ظرفیت ها و امکانات شهر خرم آباد را به آنها بشناسانیم تا با جذب سرمایه این کارخانجات را دوباره فعال کنیم.

حسین پور در ادامه همکاری ادارات و نهادهای مختلف را در آموزش فرهنگ شهرنشینی و راه و شهر سازی را در بهبود وضعیت مبادی ورودی و خروجی شهر موثر دانست و بیان داشت: ادارات و ارگان های مختلف باید همگی بسیج شوند و در رفع مشکلات شهری به شهرداری و شورای شهر کمک کنند.

نگذاریم شهر خرم آباد از نیروی جوان و تحصیل کرده خالی شود

دیگر عضو شورای اسلامی شهر خرم آباد نیز در حاشیه دیدار اعضای شورای اسلامی با ابراهیم آقامحمدی نماینده مردم خرم آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی گفت: اگر بخواهیم مشکلات و معضلات مردم خرم آباد را با بررسی کنیم به کوهی از مشکلات بر می خوریم.

جافر وفایی سالار پور مسئله اشتغال را یکی از مهمترین و اصلی ترین مسئله پیش روی مردم و مسئولان دانست و عنوان کرد: روزانه چندین نفر با تحصیلات عالیه در مقاطع کارشناسی کارشناسی ارشد و دکتری برای اشتغال به ما مراجعه می کند.

وی عنوان کرد: بیکاری باعث شده که جوانان ما برای یافتن یک شغل مناسب به کلانشهرها مهاجرت کرده و شهر از نیروی جوان و تحصیل کرده خالی شود و ما باید با جدیت با این موضوع مقابله کنیم.

عضو شورای اسلامی شهر خرم آباد پایین بودن سطح درآمدی مردم را علت اصلی پرداخت نکردن عوارض به شهرداری دانست و تصریح کرد: شهرداری با بودجه اندکی که در حال حاضر در اختیار دارد نمی تواند مشکلات مبلمان شهری را حل و به بهسازی محلات بپردازد.

وی گفت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی می توانند برای تامین بودجه و اختصاص قیر یارانه ای به شهرداری با مسئولان وزارت کشوری رایزنی کنند.