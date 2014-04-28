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۸ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۱۴:۵۵

سردار مير فيضي:

کلاهبردار مامور نما در گرگان دستگیر شد

کلاهبردار مامور نما در گرگان دستگیر شد

گرگان- خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامي استان گلستان گفت: مأموران پليس امنيت عمومي استان پس از مدتها كار اطلاعاتي و پليسي، موفق به دستگيري جاعل كلاهبردار مامور نما، در يك عمليات هدفمند پليسي شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سيد محمود مير فيضي، پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران استان افزود: جاعل كلاهبردار كه با معرفي خود تحت عنوان مأمور دولتي اقدام به كلاهبرداري از شهروندان كرده بود طي يك عمليات دستگير شد.

وی ادامه داد: متهم با ظاهري آراسته خود را به عنوان مأمور ادارات معرفي و با ترفندي خاص اقدام به كلاهبرداري از مردم مي كرد.

وی تصریح کرد: در بازرسي از خودروي متعلق به وي تعداد زيادي اسناد و مدارك جعلي، شوكر برقي، اسپري اشك آور و كمربند نظامي كشف شد.

به گفته فرمانده انتظامي استان گلستان در بازرسي از منزل متهم همچنين  8 جلد شناسنامه جعلي و 30 عدد سيم كارت با شماره هاي مختلف كشف شد.

سردار مير فيضي تصريح كرد: متهم طی تحقيقات تخصصي بعمل آمده در مجموع به 21 فقره كلاهبرداري تحت عنوان مأمور دولتي اعتراف كرد.

وي مبلغ كلاهبرداري هاي انجام شده از مردم را بيش از يك ميليارد ريال اعلام کرد و بیان کرد: متهم پس از تحقيقات با تشكيل پرونده تحويل مراجع قضايي و با قرار صادره روانه زندان شد.

کد مطلب 2280320

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