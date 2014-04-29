1370 دانش آموز اردبیلی در مسابقات ملی مهارت شرکت کردند

کلام الله صفری صبح سه شنبه در حاشیه آزمون عملی مسابقات ملی مهارت دور استانی در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: ثبت نام دوره اول مسابقات در بهمن ماه سال گذشته برای 620 نفر انجام شده بود.

وی افزود: در مرحله دوم که در اسفند ماه سال گذشته اجرا شد، 750 نفر شرکت کردند.

به گفته صفری در دور سوم ثبت نام با رشد 27 درصدی از میان دانش آموزان بوده و با مشارکت هزار و 370 دانش آموز آزمون دوره استانی برگزار می شود.

وی اضافه کرد: در روزهای 11 و 12 اردیبهشت ماه نیز آزمون عملی برگزیدگان در چهار مرکز شامل مرکز تخصصی راه نیر، شهید چمران، ملاباشی و واحد خواهران اردبیل برگزار خواهد شد.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان تصریح کرد: افراد برگزیده می توانند به مسابقات کشوری نیمه اول شهریور ماه راه یابند.

وی افزود: در نهایت افراد برگزیده در دور کشوری مسابقات به مسابقات بین المللی 2015 برزیل راه خواهند یافت.

کسب 68 مدال در 13 سال اخیر

به گفته صفری فنی و حرفه ای استان در سال های اخیر روند روبه رشدی در کسب مدال این گروه از مسابقات داشته است.

وی با یادآوری کسب چهار مدال در سال 79، شش مدال در سال 80 و هفت مدال در سال 81، اضافه کرد: در سال های 82 تا 84 مدالی کسب نشده و نهایتا در سال 85 دو مدال، 86 چهار مدال، 87، 9 مدال، 88 چهار مدال و 89 نیز چهار مدال کسب شده است.

وی اضافه کرد: در سال 90 ، هشت مدال، 91 چهار مدال و در سال 92، 16 مدال در 15 رشته کسب شده است.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان تاکید کرد: با کسب یک مدال طلا در سال گذشته استان اردبیل در مقام هشتم کشوری در بین استان ها ایستاد.

اعطای تسهیلات نخبگان به مدال آوران

وی با بیان اینکه هدف فنی و حرفه ای از این مسابقات ارتقا فرهنگ مهارت آموزی در میان جوانان است، اضافه کرد: تمامی امتیازاتی که برای نخبگان علمی قائل می شویم شامل نخبگان مهارتی نیز خواهد بود.

صفری تاکید کرد: علاوه بر این اولویت استخدامی فنی و حرفه ای در جذب نخبگان مهارتی است.