  1. استانها
  2. مرکزی
۹ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۱۵:۰۳

در روستای ابراهیم آباد اراک؛

عملیات نصب گنبد آستان مقدس شاهزاده حسین(ع) آغاز شد

عملیات نصب گنبد آستان مقدس شاهزاده حسین(ع) آغاز شد

اراک - خبرگزاری مهر: کار نصب گنبد آستان مقدس شاهزاده حسین علیه السلام در روستای ابراهیم آباد اراک آغاز شد.

به گزارش خبرنگارمهر، مسئول هیئت امناء این امامزاده  ظهر سه شنبه در حاشیه این مراسم گفت: برای ساخت این گنبد در مجموع 200 میلیون تومان اعتبار از محل کمک های مردمی هیات امنا و اداره کل اوقاف و امور خیریه استان هزینه شده است.

داوود فردوسی افزود: این گنبد از جنس فلز با پوشش تیریدی پنل و وزن 15 تن است که در مدت 4 ماه توسط شرکت آذرآب اراک ساخته شده است.

وی اظهار داشت: کار مرمت و بازسازی این امامزاده از سال 90 آغاز شده که تاکنون فاز اول و فاز دوم که همان بنای بتن وساخت گنبداست به اتمام رسیده است.

 شاهزاده حسین علیه السلام از نوادگان امام سجاد علیه السلام است که تاریخ وفات ایشان در قرن سوم هجری اتفاق افتاده است.

 

کد مطلب 2281131

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها