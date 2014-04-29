عملیات نصب گنبد آستان مقدس شاهزاده حسین(ع) آغاز شد

به گزارش خبرنگارمهر، مسئول هیئت امناء این امامزاده ظهر سه شنبه در حاشیه این مراسم گفت: برای ساخت این گنبد در مجموع 200 میلیون تومان اعتبار از محل کمک های مردمی هیات امنا و اداره کل اوقاف و امور خیریه استان هزینه شده است.

داوود فردوسی افزود: این گنبد از جنس فلز با پوشش تیریدی پنل و وزن 15 تن است که در مدت 4 ماه توسط شرکت آذرآب اراک ساخته شده است.

وی اظهار داشت: کار مرمت و بازسازی این امامزاده از سال 90 آغاز شده که تاکنون فاز اول و فاز دوم که همان بنای بتن وساخت گنبداست به اتمام رسیده است.

شاهزاده حسین علیه السلام از نوادگان امام سجاد علیه السلام است که تاریخ وفات ایشان در قرن سوم هجری اتفاق افتاده است.