به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید حسن اکبری قبل از ظهر سهشنبه در نشست خبری که در آستانه سالروز شهادت علامه شهید مطهری و هفته عقیدتی سیاسی سپاه در سازمان بسیج مساجد و محلات قم برگزار شد، با بیان اینکه سال 93 با نام حضرت زهرا(س) آغاز شد، گفت: امیدواریم این سال به برکت این بانو بزرگوار سال پر برکتی برای همه باشد.
وی ضمن تکریم و تجلیل از شخصیت برجسته و ممتاز استاد علامه شهید مطهری در تاریخ انقلاب اسلامی، هفته معلم و نیز هفته عقیدتی سیاسی در سپاه را به تمام معلمان، مربیان و تمام کسانی که در عرصه علم، معرفت و فرهنگ فعالیت میکنند تبریک و تهنیت گفت.
مسؤل نمایندگی ولی فقیه در سپاه قم اظهار کرد: مسؤلیت آگاهان و اهل علم که امروز ما آنها را خواص مینامیم بسیار سنگین است و اگر ما سالروز شخصیتی چون شهید مطهری را گرامی میداریم به این دلیل است که چنین افرادی گامهایی را در جهت فرامین الهی برداشتهاند که این حرکت آنها میتواند الگویی برای دیگران باشد.
وی با اشاره به اینکه خداوند قبل از اینکه از نادانان پیمان بگیرد که بیاموزند از آگاهان پیمان گرفت که آموزش دهند، تصریح کرد: کسانی که میخواهند در این مسیر گام بردارند باید ویژگیهایی را در خود تقویت کرده و با عشق و علاقه کار خود را انجام دهند.
حجت الاسلام اکبری بیان کرد: اگر فرد عالم، علم خود را ضایع کند متعلمی به سراغ او نخواهد آمد و در این هنگام جامعه به سمت بیمعرفتی و ناآگاهای پیش میرود و چنین جامعهای میتواند مورد هجوم همه بدخواهان و زیاده خواهان عالم قرار بگیرد.
وی گفت: اگرما میخواهیم در دنیا ممتاز شویم و در عرصههای گوناگون با منطق و برهان شخصیت، اقتدار و عزت خود را اعلام کنیم باید همه معلمان به این موضوع توجه کنند و در این مسیر که از دستورات خداوند و اولیای دین است گام درستی بردارند.
نماینده ولی فقیه در سپاه علی ابن ابیطالب(ع) با اشاره به اینکه مرقد استاد گرانقدر شهید مطهری در قم است و تمام نگاهها به این استان است، گفت: سپاه علی بن ابیطالب(ع) با همکاری آموزش و پرورش و بسیج فرهنگیان و دانش آموزان در روز شنبه 13 اردیبهشتماه و مصادف با سالروز شهادت امام هادی(ع) از ساعت 8 صبح در شبستان امام خمینی(ره) مستقر است و برنامههای متنوعی از جمله سخنرانی حجت الاسلام حائری انجام میشود.
وی با بیان اینکه در نماز جمعه این هفته قم از نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دعوت به عمل آمده تا سخنرانی کنند، افزود: یکی از برنامههای سپاه در سطح استان اعزام سخنرانان است که در روز جمعه در دیگر شهرهای استان قبل از خطبه نماز جمعه به ایراد سخنرانی میپردازند.
برنامههای هفته عقیدتی سیاسی سپاه علی بن ابیطالب(ع)
حجت الاسلام سید حسن اکبری از دیگر برنامههای هفته عقیدتی سپاه را تجلیل از مربیان نمونه در استان که روز 15 اردیبهشت ماه در سپاه علی بن ابیطلاب(ع) برگزار میشود اعلام کرد و افزود: دیدار با مراجع تقلید و شخصیتهای برجسته علمی و فکری که از روز چهارشنبه به مدت یک هفته انجام میشود از دیگر برنامههای سپاه خواهد بود.
وی در پایان بار دیگر به مقام والای معلمان اشاره کرد و گفت: معلمان و مربیان افرادی هستند که میتوانند در سلامت، امنیت، فرهنگ و دانش و نیز مسائل سیاسی و اعتقادی یک جامعه نقش داشته باشند.
نماینده ولی فقیه در سپاه با اشاره به اینکه امام خمینی(ره) فرمودهاند: معلم امانت دار انسان است، تصریح کرد: اگر تمام مربیان و به خصوص پدران و مادران نقش خود را به خوبی انجام دهند جامعه سالمی خواهیم داشت.
ویژگیهای یک مربی
وی ویژگیهای یک معلم را خود باوری و خدا باوری دانست و عنوان کرد: یک معلم باید اصلاحات لازم را در خود انجام دهد تا بتواند در دیگران تأثیر بگذارد و همچنین باید وظیفه خود را به خوبی دانسته و از زمان خود
آکاه باشد تا بتواند اقدام درستی انجام دهد.
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