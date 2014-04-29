حمایت اوباما از سیاست‌ خارجی‌ خود/ بازداشت یک باند در مالزی به اتهام ارتباط با القاعده

فیلیپین



به نوشته آسوشیتدپرس، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در پایان سفر یک هفته‌ ای خود به آسیا در واکنش به انتقاد برخی از منتقدان که از وی به عنوان فردی ضعیف و بی‌ فایده در صحنه جهانی یاد می‌کنند از سیاست‌ خارجی‌ خود حمایت کرد.



اوباما در یک کنفرانس خبری در فیلیپین خطاب به منتقدانش درباره لغو حمله نظامی به سوریه گفت: چرا شماری که شاهد هزینه‌ های گزاف یک دهه جنگ بودند در عین حال از نیروی نظامی آمریکا صحبت می کنند.



رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به اینکه رویکرد وی مانع برداشتن گامهای اشتباه و بروز چند دهه جنگ "فاجعه‌ بار" برای آمریکا شده است، از سیاست خارجی خود در قبال تحولات سوریه، اوکراین و مناقشات ارضی چین و کشورهای همسایه اش دفاع کرد.



باراک اوباما همچنین ضمن هشدار به چین درباره اقداماتش در قبال ژاپن و فیلیپین از پکن خواست تا برای حل و فصل مناقشات ارضی خود به زور متوسل نشده و این اختلافات را از طریق روشهای مسالمت آمیز حل کند.



اوباما که پیشتر از ژاپن، کره جنوبی و مالزی دیدار کرده و امروز سه شنبه به واشنگتن بازمی گردد، ضمن اعلام حمایت آمریکا از فیلیپین در برابر چالش های دریایی مانیل –پکن تاکید کرد چین باید به قوانین بین المللی احترام بگذارد.



استرالیا



رسانه ها همچنین از آتش گرفتن هوایپمای مسافربری استرالیا در آسمان با 93 سرنشین پس از پرواز از فرودگاه پرت بر اثر آتش گرفتن موتور و فرود اضطراری آن خبر دادند که از شهر پرت عازم جزیره بارو در غرب استرالیا بود.



کامبوج



خبرگزاری فرانسه همچنین از اعتصاب 20 هزار کارگر صنایع پوشاک کامبوج از 30 کارخانه و در دو منطقه ویژه اقتصادی در نزدیکی مرز ویتنام در اعتراض به میزان حقوق دریافتی خود خبر داد که خواستار افزایش 50 دلاری دستمزدها هستند.



اعتصاب کارگران باعث تعطیلی دو کارخانه تولید پوشاک شده است، این درحالیست که کارخانه ها با افزایش دستمزد کارگران مخالفت کرده اند.



مالزی



احمد زاهد حمیدی وزیر کشور مالزی نیز امروز سه شنبه با اشاره به بازداشت یک باند در این کشور به اتهام ارتباط با گروه های شبه نظامی از جمله القاعده از ادامه تحقیقات برای شناسایی افراد دیگر مرتبط با این گروه خبر داد.



افغانستان



دفتر مطبوعاتی نیروهای خارجی با اشاره به کشته شدن دو نظامی خارجی از سوی افراد مسلح ناشناس در شرق افغانستان در عین حال به محل دقیق و دلیل کشته‌ شدن این دو نظامی اشاره نکرد.



در پی کشته شدن این دو نظامی خارجی شمار تلفات نظامیان خارجی از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون در افغانستان به بیش از 25 نفر رسید.



پاکستان



عباس جیلانی سفیر پاکستان در آمریکا در گفتگو با شبکه جیو با اشاره به ادامه همکاری اطلاعاتی بین واشنگتن و اسلام‌ آباد از توافق دو کشور برای حفظ امنیت در مرز افغانستان با هم خبر داد.