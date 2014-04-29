احمد عطارنیا در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: مرحله استانی پانزدهمین مسابقات ملی مهارت، انتخابی چهل و سومین مسابقات جهانی مهارت برزیل در روزهای یازدهم و دوازدهم اردیبهشت ماه سال جاری برگزار می‌شود.

وی گفت: 110 نفر شامل 81 نفر شرکت کننده مرد و 29 نفر شرکت کننده زن که در مرحله شهرستانی پانزدهمین مسابقات ملی مهارت استان قم موفق به کسب نمره قبولی شده‌اند، در روزهای یازدهم و دوازدهم اردیبهشت ماه سال جاری در 25 رشته مهارتی در مرحله استانی به رقابت خواهند پرداخت.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان قم عنوان کرد: مرحله استانی مسابقات ملی مهارت به صورت پروژه‌های عملی 8 تا 12 ساعته در 2 روز متوالی انجام می‌شود و برگزیدگان آن به مرحله کشوری پانزدهمین مسابقات ملی مهارت که شهریورماه سال جاری برگزار می‌شود راه می‌یابند.

وی گفت: مسابقات ملی مهارت در 30 رشته آموزشی ساخت و تولید تیمی سه نفره، مکاترونیک تیمی 2 نفره، طراحی مهندسی مکانیک، تراش CNC، فرز CNC، فناوری اطلاعات، راه کارهای نرم افزاری برای تجارت، جوشکاری، کاشی‌کاری دیوار و کف، صافکاری خودرو، لوله کشی و گرمایشی، الکترونیک، طراحی وب، تاسیسات الکتریکی، کنترل صنعتی، مدیریت آب و فاضلاب، آجرچینی، رباتیک تیمی 2 نفره، کابینت سازی چوبی، اتصالات چوبی، جواهر سازی، خیاطی فناوری مد، قنادی شیرینی پزی، فناوری اتومبیل، آشپزی، نقاشی خودرو، طراحی فضای سبز تیمی 2 نفره، تبرید و تهویه، فناوری اطلاعات، مدیریت سیستم‌های تحت شبکه، فناوری طراحی گرافیک و گل آرایی برگزار می‌شود.

عطارنیا بیان کرد: انتخاب برگزیدگان به عنوان مربیان آموزشی، معرفی به بنیاد ملی نخبگان و سایر حمایت‌های مادی و معنوی برای جذب، حفظ و نگهداری آنها به عنوان نخبگان مهارتی کشور از جمله تسهیلات اعطایی به برگزیدگان مسابقات مهارت است.