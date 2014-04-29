شوراها در حوزه انتخابی خود از هیچ مقامی دستور نمی گیرند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی طلاوری پیش از ظهر امروز در همایش روز شوراها که در سالن شهید هاشمی استانداری برگزار شد، اظهار کرد: از زمان مشروطه تاکنون، دغدغه شورا یکی از دغدغه های اساسی کشور بوده از سویی شوراها یک نهاد مردمی هستند که حضور باشکوه و قدرتمند مردم در شوراها بیانگر تداوم انقلاب و همچنین حرکت اصولی مردم در استان خوزستان نشانگر مردم سالاری دینی است.

وی ادامه داد: هنوز مردم سالاری دینی به مرحله تکامل نرسیده و برای پیمودن راه لازم است تا شورا به قوانین و اختیارات خود بیشتر توجه کنند. شورا در اصل هفت قانون به عنوان یکی از ارکان نظام قلمداد شده و تعطیلی شورا خلاف قانون نظام است.

رئیس شورای اسلامی استان خوزستان تصریح کرد: شوراها در حوزه انتخابی خود از هیچ مرجعی دستور نمی گیرند و باید به این مسئله توجه داشته باشند که بر اساس حدود و اختیارات قانونی خود باید حرکت کنند تا با این رعایت قانون شأن بسیار بالایی را برای خود کسب کنند.

طلاوری بیان کرد: شورا یکی از عناصر مهم مدیریت شهری است اما متأسفانه هنوز نتوانستیم الگوی مناسبی برای مدیریت شهری شوراها ترسیم کنیم. شوراها باید بدانند که با وضعیت کنونی نمی توانیم شهرداری را تنها در مدیریت شهری ببینیم و شهرداری ها به تنهایی نمی توانند نقش اول مدیریت شهری را ایفا کنند.

وی در پایان گفت: شوراها باید به شهرداران احترام بگذارنند در حدود قانونی با آنها صحبت کنند و ضمن احترام به آنها بگذارند که مدیریت خود را در شهر داشته باشند که لازمه این کار همدلی، وحدت و همگرایی است. ما باید از خود بگذریم تا بتوانیم برای مردم کار کنیم و با از خود گذشتن می توانیم یک شورای پویا داشته باشیم.