شكست تيم فوتسال پست اصفهان دربرابر استقلال تهران

به گزارش خبرنگار" مهر" دراين ديداركه جمعه شب وازهفته بيست ويكم اين مسابقات برگزارشد، تيم تام ايران خودرو با نتيجه3 بر يك تيم مدعي پگاه گيلان را شكست داد.

درديگر بازيهاي مهم اين هفته، تيم پست اصفهان با نتيجه 4 بر3 مغلوب تيم استقلال تهران شد وتيم ارم كيش قم با حساب 5 بر 3 صدرا شيراز را پشت سرگذاشت وبه رده دوم جدول رده بندي صعود كرد. درسايرديدارها نتايج زيربدست آمد:

سازمان بازرگاني تبريز 4 - پرسپوليس تهران 4

دانشگاه آزاد اسلامي 6 - چيني همگام شهركرد 4

شن سا ساوه 4 - راه ساري 2

شهيد منصوري قرچك 3 - راه آهن تهران 1

گفتني است: درجدول رده بندي اين رقابتها تيم ايران خودرو با كسب 42 امتيازدرصدر ايستاده وتيمهاي ارم كيش قم وپست اصفهان به ترتيب با 40 و37 امتياز دررده هاي بعدي قراردارند.