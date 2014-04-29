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۹ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۱۶:۲۰

مدیر شبکه 24 آستاراخان:

اتحادیه تلویزیون کشورهای حاشیه دریای خزر راه اندازی شود

اتحادیه تلویزیون کشورهای حاشیه دریای خزر راه اندازی شود

ساری - خبرگزاری مهر: مدیر شبکه 24 آستاراخان با اشاره به برگزاری نشست مدیران شبکه های تلویزیون کشورهای حاشیه خزر در این استان گفت: تاسیس اتحادیه تلویزیون کشورهای دریای خزراز جمله برنامه هاست.

به گزارش خبرنگار مهر، یلنا زاخارونا اولیانوا عصر سه شنبه در نشست مشترک رادیو تلویزیون شبکه 24 آستارخان با صدا و سیمای مازندران گفت: امیدواریم در این نشست برای راه اندازی این اتحادیه اقدام شود.
 
مدیر شبکه 24 آستاراخان گفت: مازندران زمینه های خوبی به همکاری دارد و امیدواریم بتوانیم در این زمینه برنامه ریزی داشته باشیم.

وی با اشاره به اینکه ایران در صدر کشورهای مهمان نواز قرار دارد، گفت: در این سفر به این موضوع پی بردم.

وی عنوان کرد: تلویزیون شبکه 24 به تازگی در آستاراخان افتتاح شده است و از جدیدترین فناوریهای روز دنیا درحال استفاده هستیم و یکی از اولویتهای ما در این شرکت این است که با تلویزیون های استانهای خزری ارتباط داشته باشیم.

مدیر شبکه 24 آستاراخان گفت: بیش از 130 میلیت در کشورهای حوزه دریای خزر زندگی می کنند و امیدواریم از طریق شبکه های تلویزیونی با کشورهای حوزه خزر آشنا شویم.

وی افزود: می توانیم در زمینه های مختلف رسانه ای با استان مازندران همکاری داشته باشیم.

وی با تقدیر از مهمان نوازی استان مازندران از مدیرکل صدا و سیمای مازندران برای سفر به استان آستاراخان دعوت کرد.
 

کد مطلب 2281290

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