شوراها نباید در راستای منافع شخصی حرکت کنند/ لزوم حمایت فرمانداران از شوراها

به گزارش خبرنگار مهر، محمد صادق پورمهدی ظهر سه شنبه در همایش گرامیداشت روز شوراها در استانداری آذربایجان شرقی با بیان این مطلب اظهار داشت: فرمانداران به عنوان نماینده اجرایی دولت وظیفه دارد که از شوراهای اسلامی شهرستان ها حمایت کرده و برای آنها امکانات مورد نیاز را فراهم کند.

وی اضافه کرد: کلانشهر تبریز در سال های گذشته جایگاه واقعی خود را از دست داده و باید با توسعه و ایجاد امکانات مختلف این شهر را به جایگاه واقعی خود برسانیم.

معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی از مسئولان خواست تا عوامل تنزل رتبه کلانشهر تبریز در بین دیگر کلانشهرهای کشور را شناسایی کنند.

پور مهدی خاطرنشان کرد: شوراها باید با هماهنگی دستگاه های اجرایی نسبت به حل مشکلات مردم و مطالبات آنها پاسخگو باشند.

وی همچنین با اشاره به اختصاص نیافتن اعتبار به دستگاه ها در سال 93 گفت: در دولت تدبیر و امید اعتباری برای دستگاه های اجرایی اختصاص نیافته است و باید با توسعه استان و جذب سرمیاه گذار بتوانیم به درآمد پایدار دست یابیم.

پورمهدی در پایان شوراها را نماینده های مردم عنوان کرد و ازود: شوراها نماینده های مردم هستند تا عملکرد مدیران اجرایی را ارزیابی و بر آن نظارت کنند و در صورت مشاهده هر گونه تخلف به آنها هشدار دهند.