شوراها در راستای توسعه محلی ایفای وظیفه می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا راوی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران به مناسبت روز شوراها اظهار کرد: شوراها امروزه بزرگترین و گسترده ترین نهاد اجتماعی در کشور هستند که با تصمیم سازی و تصمیم گیری مدیریت یکپارچه واحد شهری بر عهده دارند که در راستای توسعه محلی ایفای وظیفه می کنند.

رئیس شورای اسلامی شهر چناران گفت: شوراها نهادی مردمی و نو پا و از ارکان تصمیم گیری هستند.

راوی افزود: با آنکه اصل شورا از دیرباز جایگاه والایی در باورهای دینی و تقیدی ما داشته است اما با تأخیری بیست ساله در ساختار نظام شکل گرفتند.

وی افزود: هم اکنون به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و با اتمام از قانون اساسی وارد دوره چهارم شدیم، شورای شهر و دامنه فعالیت، حدود و وظایف آن مطئله پیچیده ای است که جنبه های مختلفی دارد که مدیریت محلی و ارائه خدمات شهری و تلاش برای مدیریت واحد شهری است.

رئیس شورای شهر چناران اظهار کرد: در کل، ذات شورا امروزه مفید است و می تواند کارایی و بازدهی بیشتری را داشته باشد، اما باید با فرهنگ سازی و اطلاع رسانی، شناخت و آگاهیهای مردم در زمینه اهمیت شورای شهر، اقدامات موثر و اساسی بیشتری شود تا اثر بخشی و عملکرد شورا در مسائل مختلف شهر نمود بیشتری داشته باشد.

راوی افزود: در سال اقتصاد، فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی انتظار می رود با مدیریت خلاقانه و هوشمندانه در راستای اقتصاد پایدار متکی بر درآمدهای محلی برنامه ریزی می شود و به نوعی با مصوبات کارشناسی شده در حوزه های فرهنگی، اجتماعی و ورزشی و ارائه تسهیلات و خدمات مطلوب و به جا آوردن توقعات مردم در فرآیند مشارکت موثر موجب افزایش اعتماد و همبستگی اجتماعی شود.