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۹ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۱۶:۴۱

راوی:

شوراها در راستای توسعه محلی ایفای وظیفه می کنند

شوراها در راستای توسعه محلی ایفای وظیفه می کنند

چناران - خبرگزاری مهر: رئیس شورای شهر چناران گفت: شوراها با تصمیم گیری مدیریت واحد شهری را بر عهده دارند که در راستای توسعه محلی ایفای وظیفه می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا راوی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران به مناسبت روز شوراها اظهار کرد: شوراها امروزه بزرگترین و گسترده ترین نهاد اجتماعی در کشور هستند که با تصمیم سازی و تصمیم گیری مدیریت یکپارچه واحد شهری بر عهده دارند که در راستای توسعه محلی ایفای وظیفه می کنند.

رئیس شورای اسلامی شهر چناران گفت: شوراها نهادی مردمی و نو پا و از ارکان تصمیم گیری هستند.

راوی افزود: با آنکه اصل شورا از دیرباز جایگاه والایی در باورهای دینی و تقیدی ما داشته است اما با تأخیری بیست ساله در ساختار نظام شکل گرفتند.

وی افزود: هم اکنون به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و با اتمام از قانون اساسی وارد دوره چهارم شدیم، شورای شهر و دامنه فعالیت، حدود و وظایف آن مطئله پیچیده ای است که جنبه های مختلفی دارد که مدیریت محلی و ارائه خدمات شهری و تلاش برای مدیریت واحد شهری است.

رئیس شورای شهر چناران اظهار کرد: در کل، ذات شورا امروزه مفید است و می تواند کارایی و بازدهی بیشتری را داشته باشد، اما باید با فرهنگ سازی و اطلاع رسانی، شناخت و آگاهیهای مردم در زمینه اهمیت شورای شهر، اقدامات موثر و اساسی بیشتری شود تا اثر بخشی و عملکرد شورا در مسائل مختلف شهر نمود بیشتری داشته باشد.

راوی افزود: در سال اقتصاد، فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی انتظار می رود با مدیریت خلاقانه و هوشمندانه در راستای اقتصاد پایدار متکی بر درآمدهای محلی برنامه ریزی می شود و به نوعی با مصوبات کارشناسی شده در حوزه های فرهنگی، اجتماعی و ورزشی و ارائه تسهیلات و خدمات مطلوب و به جا آوردن توقعات مردم در فرآیند مشارکت موثر موجب افزایش اعتماد و همبستگی اجتماعی شود.

کد مطلب 2281311

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