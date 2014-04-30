شناور تحقیقاتی اقیانوس پیما شهریور به آب انداخته می شود/ بهره برداری نهایی دهه فجر 93

دکتر وحید چگینی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد آخرین وضعیت شناور تحقیقاتی اقیانوس پیما - کاوشگر خلیج فارس- اظهار داشت: این شناور تحقیقاتی 76 درصد پیشرفت کار داشته و تاکنون عمده قطعات مورد نیاز این کشتی خریداری و نصب شده است.

وی با بیان اینکه ساخت بخش عمده ای از تجهیزات با طراحی در داخل کشور انجام گرفته ادامه داد: بخشی از قطعات مانند موتور، پروانه و سیستم ژنراتور برق و کابل ها از خارج تامین شده اما بسیاری از قطعات مورد نیاز این کشتی از توان داخل تامین شده است.

چگینی با اشاره به درصد قابل ملاحظه پیشرفت این پروژه تحقیقاتی گفت: در صورت تامین به موقع قطعات باقی مانده و نیز اختصاص 6 میلیارد تومان بودجه برای خرید دستگاههای زیر کشتی پیش بینی می شود در خردادماه قطعات اساسی رانش تامین و در شهریورماه این شناور را به آب بیاندازیم.

رئیس پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی موضوع تامین اعتبار را مستلزم پیگیری و همکاری معاونت پژوهش و فناوری وزیر علوم و معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری عنوان کرد و گفت: چنانچه مبلغ 6 میلیارد تومان اعتبار از طریق معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری تامین شود و در صورت پیگیری سازمان صنایع دریایی برای تامین قطعات باقی مانده، پیش بینی می شود که به اّب اندازی این شناور تحقیقاتی در شهریور امکان پذیر شود .

وی با بیان اینکه امور مربوط به تحقیقات این کشتی اقیانوس پیما نیز در حال انجام است گفت: برای آنکه بتوان اندازه گیری های میدانی در رشته های مختلف اقیانوس شناسی مثل فیزیک دریا، شیمی دریا و زمین شناسی دریا و زیست شناسی دریایی را انجام دهیم نیازمند دستگاههایی هستیم که تا عمق 3500 متری نمونه برداری انجام دهد. این سیستم که تجهیزاتی برای عمق یابی محسوب می شود باید از خارج کشور خریداری و روی کشتی نصب شود.

چگینی اضافه کرد: سیستم رانش این کشتی اقیانوس پیما تا شهریورماه اجرایی می شود و پس از آن انجام امور مربوط به تستهای روی شناور از نظر دینامیکی و استاتیکی برای تغییر جهت و چرخش در محیط دریا انجام می گیرد.

وی گفت: چنانچه همه چیز خوب پیش رود در دهه فجر امسال این شناور تحقیقاتی مورد استفاده قرار میی گیرد.

به گزارش مهر، این شناور تحقیقاتی با 50 مترطول، 10مترعرض و 12 متر ارتفاع و 5/3 آبخور و 4 آزمایشگاه قادر خواهد بود با آب و سوخت کامل به مدت 45 روز با ظرفیت 27 نفر (11خدمه و تکنسین کشتی و 16 نفر محقق) در آب های خلیج فارس، دریای عمان و شمال اقیانوس هند با طی حدود 3 هزار مایل دریایی، کارهای تحقیقاتی و میدانی خود را به انجام رساند.