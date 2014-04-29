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۹ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۱۷:۵۲

حجت‌الاسلام بخشی:

راهکار مهم در اجرای برنامه های فرهنگی عزم ملی است

راهکار مهم در اجرای برنامه های فرهنگی عزم ملی است

سرخه - خبرگزاری مهر: مسئول کانون فرهنگی تبلیغی سرخه گفت: با توجه به شعار سال مهمترین راهکار در اجرای برنامه های فرهنگی، عزم ملی و مدیریت جهادی است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام صادق بخشی عصر سه شنبه در جمع مسئولان هیئت های مذهبی شهرستان سرخه در محل کانون فرهنگی تبلیغی این شهرستان از مسئولان و مبلغان به‌ عنوان سربازان جبهه ولایت یاد کرد و اظهار داشت: سرباز مطیع باید زیر پرچم مقام معظم رهبری و طبق فرمایشات ایشان عمل کند.

 بخشی در ادامه با تاکید بر اینکه مهمترین جهاد در عرصه فرهنگی استفاده بهینه از ظرفیت هاست تصریح کرد: امیدواریم با استفاده مطلوب و به موقع بتوانیم گامی مطلوبتر در تحقق اهداف سند چشم انداز داشته باشیم.

 احمد فیض مسئول شورای هیئت های مذهبی شهرستان سرخه نیز در این جلسه به ارائه گزارش اقدامات  انجام شده توسط این شورا در سال گذشته پرداخت و گفت: از جمله برنامه این شورا در سالجاری هدایت کردن جلسات به تمام هیئات شهرستان است.

در پایان این جلسه هر یک از اعضاء به بیان دیدگاه های خود در خصوص معضلات فرهنگی و برپایی هر چه بهتر مراسم های  دینی و ملی پرداختند.

کد مطلب 2281383

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