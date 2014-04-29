چهارمحال و بختیاری در مسیر توسعه بیشتر قرار می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی ظهر سه شنبه در همایش اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا در شهرکرد اذعان داشت: استان چهارمحال و بختیاری با انجام طرح های اشتغالزا در مسیر پیشرفت و توسعه بیشتر قرار می گیرد.

وی ادامه داد: اعضای شورا های اسلامی نخبگان هر منطقه هستند که نقطه اتصال مردم به یکدیگر هستند.

قاسم سلیمانی اذعان داشت: شوراهای اسلامی باید با تلاش شبانه روزی در مسیر توسعه شهر و روستای خود گام بر دارند.

وی بیان داشت: مدیران استان و شهرستانها باید به شایستگی پذیرای اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا باشند و نقطه نظرات ودرخواستهای آنها مورد پیگیری قرار دهند.

استاندار چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: استان چهارمحال و بختیاری استانی پر پتانسیل و پر ظرفیت است که اعضای شوراهای اسلامی باید راهکارهای توسعه ای منطقه خود را برسی کنند و در راه پیشرفت منطقه خود گام بر دارند.

فراهم آوردن شرایط سرمایه گذاری از مهمترین راههای توسعه جوامع شهری و روستایی است

نماینده مردم شهرکرد در مجلس شورای اسلامی نیز در این همایش اظهار داشت: بهره گیری از ظرفیت های موجود هر منطقه و فراهم آوردن شرایط سرمایه گذاری از مهمترین راههای توسعه جوامع شهری و روستایی استان چهارمحال و بختیاری است.

سید سعید زمانیان اذعان داشت: برای توسعه استان چهارمحال و بختیاری باید همه دست در دست هم دهیم و تلاش گسترده انجام دهیم.

وی گفت: آموزش تخصصی اعضای شوراهای اسلامی باید مورد توجه قرار گیرد و به آن اهمیت داده شود.

وی یاداور شد: اعضای شورای اسلامی نماینده مردم در شهر و روستای خود هستند و باید تلاش کنند این وظیفه خطیر را به خوبی انجام دهند.