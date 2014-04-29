نگاه دولت به شورا باید تغییر کند

به گزارش خبرنگار مهر، مجید خدابخش ظهر سه شنبه در همایش روز ملی شوراها در اردبیل اضافه کرد: اگر در همه امور به مردم اعتماد داریم باید در مدیریت شهری نیز و روستایی نیز به شوراها که عصاره مردم هستند، اعتماد کنیم.

وی با بیان اینکه دولت باید به کارهای حاکمیتی خود بپردازد، تاکید کرد: اما الان دولت تصدی گری می کند، در همه امور دخالت و حضور دارد، کار دولت این نیست بسیاری از کارها مربوط به شوراها است، دولت نباید به عنوان مثال آب را به دم در مردم ببرد.

استاندار اردبیل با تاکید بر اینکه تا زمانی که پول دست دولت است مشکل شوراها حل نخواهد شد، تصریح کرد: دولت تا درآمدهای نفتی که متعلق به مردم است را خرج کند، عملا شوراها جایگاهی نخواهند داشت و اعتقادی به نظر مردم نخواهد بود.

وی ادامه داد: براین اساس امروز شرایط بگونه ای تکرار شده که دولت تصمیم گیرنده بوده و ایده و نظر مردم لحاظ نمی شود که در این خصوص مدیریت واحد شهری یکی از راهکارهایی است که می تواند سریع جاری خود را پیدا کرده و تصدی گری دولت را کاهش دهد.

خدابخش به اشاره به جایگاه شورا در قانون اساسی تاکید کرد: نقیصه ای در قانون شوراها است بویژه در حدود اختیارات که می توان اصلاح کرد، چرا که برخی اختیارات برای شوراها در نظر گرفته نشده است.

وی با بیان اینکه شوراها بسیاری از کارها را بهتر از دولت می توانند اجرا کنند، عنوان کرد: اعتقاد داریم نباید به اختیارات و چهره شورا خدشه ای وارد شود و باید جایگاه شورا ارتقاء یابد.

استاندار اردبیل با اشاره به فعالیت انجمن های شهر در زمان قبل از انقلاب بجای شوراها بیان داشت: انجمن های شهر حرکتی سیاسی بود تا دموکراسی را در کشور نشان دهد اما در قانون اساسی جمهوری اسلامی شورا تعریف شده و باید براین اساس قبول کنیم که دولت اداره شهر و روستا را به مردم بسپارد.