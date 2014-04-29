تشکیل شوراهای اسلامی از اقدامات ارزشمند دولت است

به گزارش خبرنگار مهر، جواد رحمتی ظهر سه شنبه در همایش اعضای شوراهای اسلامی استان زنجان افزود: یکی از اقدامات مهم و اساسی در واگذاری اختیار به مردم بحث شوراهای اسلامی شهر و روستا است.

وی اظهار داشت: تشکیل شوراهای اسلامی از اوایل انقلاب مورد بررسی قرار گرفت و این امر در دولت خاتمی با وجود مشکلات و چالش هایی تشکیل شد.

معاون امور عمرانی استاندار زنجان با بیان اینکه تاکنون اقدامات انجام شده شوراها متناسب با انتظارات نبوده است، افزود: در این بحث باید اقدامات و فعالیت‌های جدی صورت گیرد.

وی، تاکید کرد: شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از اعتبارات لازم برای توسعه منطقه استفاده کنند.

معاون عمرانی استانداری زنجان گفت: براساس اختیارات واگذار شده به شوراهای اسلامی شهر و روستا انتظارات مردم از این نهاد محقق نشده و در این راستا باید شوراها برنامه ریزی های لازم را در دستور کار خود قرار دهند.

رحمتی یاد آورشد: از سال 92 تاکنون مبلغی برای شوراها واریز نشده است.

معاون عمرانی استاندار زنجان با تاکید بر اینکه نحوه اجرای برنامه‌های شوراهای اسلامی در چند دوره گذشته به نحو ایده‌آل نبوده گفت: در این راستا باید اقداماتی در بحث توسعه روستایی و شهری از جمله مسائل حاشیه‌نشینی صورت گیرد.

رحمتی، بر ضرورت حمایت از شهرداری و شوراهای اسلامی اشاره کرد و یادآور شد: تعدادی از دهیاری‌ها و شهرداری‌ها توان اداره خود را ندارند.

وی، به اختیارات شوراهای اسلامی شهر و روستا اشاره کرد و گفت: شهرداران باید بدنبال ایجاد منابع پایدار برای توسعه شهری باشند.

معاون عمرانی استاندار زنجان گفت: مردم به شوراها اعتماد دارند بنابراین باید اعضای شوراها صادفانه به مردم خدمت کنند.