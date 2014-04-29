به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم قرعه‌کشی مسابقات لیگ برتر فوتبال ساحلی ایران امروز سه‌شنبه و با حضور نمایندگان 13 تیم برگزار شد و تیم‌ها به دو گروه شمال و جنوب تقسیم شدند. بر این اساس در گروه شمال شش و در گروه جنوب هفت تیم حضور دارند.

گروه شمال:

1. سمنان 2. خزر رودسر 3. لسمان مروارید 4. فائزکاران 5. قوی سپید انزلی 6. ملوان بندرگز

گروه جنوب:

1. صنعت کشاورزی و مبارکه اصفهان 2. دریانوردان پارس جنوبی 3. شهید جهان نژادیان آبادان 4. تاک تیران 5. شهرداری بندرعباس 6. یاران اصفهان 7. گلساپوش یزد

تیم ویژن تهران از جدول قرعه‌کشی خارج شده است. مسابقات در دو گروه به صورت رفت و برگشت برگزار می‌شود و دو تیم اول از هرگروه به مسابقات مرحله بعدی صعود خواهند کرد. بر همین اساس مسابقات این مرحله بصورت ضربدری رفت و برگشت برگزار(تیم اول هر گروه میزبان دور برگشت مرحله نهایی خواهد بود) و تیم‌های برنده به فینال و تیم‌های بازنده به رده‌بندی راه پیدا می‌کنند که مسابقات این مرحله نیز به صورت رفت و برگشت برگزار می‌شود.

میزبان مسابقات دور رفت و برگشت فینال و رده‌بندی با قرعه مشخص می‌شود. از هر گروه یک تیم به مسابقات دسته یک فوتبال ساحلی فصل 95-94 سقوط خواهد کرد.