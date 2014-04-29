عضویت نماینده ای از شوراها در مجمع تشخیص مصلحت

به گزارش خبرگزاري مهر، در جلسه علنی امروز سه شنبه 9 اردیبهشت 93 شورای شهر تهران، رئیس کمیته محیط زیست و خدمات شهری این نهاد گفت: بیش از 1200 شهر در کشور داریم و متأسفانه بسیاری از روستاها بدون رعایت استانداردها تبدیل به شهر شدند که همین امر مشکلاتی را به وجود آورده است.

به گفته حقانی در حال حاضر ایران دارای 32 شهر بزرگ است که در بین آنها 8 کلانشهر وجود دارد.

او در روز ملی شوراهای شهر و روستا از مجلس خواست نگاه ویژه ای به مقوله پارلمانهای محلی داشته باشد: ضرورت دارد که در مجلس و در سیاست‌های کلی 5 ساله و سیاست‌های کلی کشور توجه ویژه‌ای به کلانشهرها شود و در واقع در سیاست کلی کشور به مجموعه شهری توجه بهتری شود و در این راستا مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌تواند مؤثر عمل کند.

حقانی اینطور به سیاستگذاران کلان کشور پیشنهاد کرد: باید از ظرفیت شوراها با مدیریت محلی بیشتر استفاده شود و پیشنهاد می‌کنم در مجمع تشخیص مصلحت نظام از 140 هزار عضو شورا نمایندگانی و یا نماینده‌ای در مجمع تشخیص حضور پیدا کند.