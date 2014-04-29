هزينه 5.4 ميليارد توماني خيرين مدرسه ساز در سنندج/آهنگ رشد جمعيت در سنندج بالاست

به گزارش خبرگزاري مهر، ولي الله ميرزائي اصل در جشنواره خيرين مدرسه ساز سنندج اظهار داشت: از آغاز فعالیت خیرین مدرسه‌ساز تاکنون 24 مدرسه به همت این خیران در سنندج ساخته شده است

وي با اشاره به اقدامات و عملكرد مثبت خيرين مدرسه ساز در شهرستان سنندج در راستاي احداث فضاهاي آموزشي با توجه به نياز مبرم اين شهرستان، بيان كرد: این 24 مدرسه شامل 124 کلاس درس است كه هم اكنون مورد استفاده و بهره برداري قرار مي گيرند.

فرماندار شهرستان سنندج افزود: همچنین براي ساخت این تعداد مدرسه پنج میلیارد و 430 میلیون تومان هزینه شده كه اين ميزان اعتبار از سوي خیرين مدرسه ساز پرداخت شده است و با ادامه این روند بسیاری از مشکلات رفع خواهد شد.

وی افزود: سنندج از قدیم‌الایام به دارالاحسان مشهور بوده است و باید به همت خیرین و مردم نیک‌اندیش این استان این نام همچنان پا برجا بماند و سنندج همچنين به عنوان الگوي براي ساير نقاط كشور در راستاي مشاركت مردم در امور خير و خداپسندانه مطرح باشد.

میرزایی اصل با اشاره به اینکه شهر سنندج دارای جمعیتی بالغ بر 400 هزار نفر است، اعلام کرد: متاسفانه به دلیل مهاجرپذیر بودن، آهنگ رشد جمعیت در این شهر با رشد سریعی روبرو است که این امر موجب مشکلاتی برای این شهر شده است.

فرماندار شهرستان سنندج در ادامه سخنان خود به بیان مطالبی در رابطه با اهمیت امر احسان و نیکوکاری پرداخت و بیان کرد: اگر در انجام کارها نیت الهی داشته باشیم آن کار ماندگار می شود.

وی تصریح کرد: هر کاری رنگ الهی به خود بگیرد ماندگار است چنانچه بودند افرادی که در گذشته بخششی کرده اند و امروز نام نیک آنها ماندگار است.

میرزایی اصل گفت: بخشش مال در قرآن کریم به مثابه جهاد فی سبیل الله توصیف شده است.

وی عنوان کرد: در استان کردستان زمینه و ظرفیت بسیار خوبی جهت مشارکت خیرين در امور مختلف به ويژه مدرسه ساز وجود دارد و این استان همواره جزو استان های برتر کشور در این زمینه بوده است.

وی با اشاره به اینکه دل کندن از مال دنیا امر سختي است، بيان کرد: خداوند در دنیا انسان ها را بوسیله مال و فرزندان مورد آزمایش قرار می دهد.

وی افزود: نعمات و مواهب دنیوی هریک آغاز و پایانی دارند اما آنچه که ماندگار و جاودان است عمل خیر و نیک است كه هيچ پاياني براي اين مهم در جامعه وجود ندارد.

فرماندار شهرستان سنندج در پایان یادآور شد: هر کار خیری حتی اگر کوچک هم باشد ذخیره آخرت انسان ها خواهد شد و رحمت و سعادت اخروی را نصیب انسان ها می کند.