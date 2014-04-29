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۹ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۱۸:۴۶

دو شهید گمنام در کرج تشییع می شوند

دو شهید گمنام در کرج تشییع می شوند

کرج - خبرگزاری مهر: مسئول روابط عمومی بسیج دانشجویی استان البرز از تشییع و خاکسپاری دو شهید گمنام هشت سال دفاع مقدس در روز دوشنبه 15 اردیبهشت ماه در کرج خبر داد.

روح الله فضلی در گفتگو با مهر، با اعلام این خبر اعلام کرد: همزمان با تشییع 100 شهید گمنام در کشور دو شهید گمنام نیز در کرج با حضور مردم شهیدپرور تشییع خواهند شد.

وی افزود: مراسم تشییع این دو شهید گمنام روز دوشنبه 15 اردیبهشت ساعت 9 صبح از میدان شهدای کرج به سمت پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران مستقر در کرج برگزار خواهد شد.

فضلی یادآور شد: پیکرهای این شهدا به تازگی در منطقه ماهوت عراق، کشف و به میهن اسلامی انتقال یافته است.

به گفته وی محل تدفین این شهدای بزرگوار در پردیس کشاورزی کرج خواهد بود.


 

کد مطلب 2281422

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