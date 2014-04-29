دو شهید گمنام در کرج تشییع می شوند

روح الله فضلی در گفتگو با مهر، با اعلام این خبر اعلام کرد: همزمان با تشییع 100 شهید گمنام در کشور دو شهید گمنام نیز در کرج با حضور مردم شهیدپرور تشییع خواهند شد.

وی افزود: مراسم تشییع این دو شهید گمنام روز دوشنبه 15 اردیبهشت ساعت 9 صبح از میدان شهدای کرج به سمت پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران مستقر در کرج برگزار خواهد شد.

فضلی یادآور شد: پیکرهای این شهدا به تازگی در منطقه ماهوت عراق، کشف و به میهن اسلامی انتقال یافته است.

به گفته وی محل تدفین این شهدای بزرگوار در پردیس کشاورزی کرج خواهد بود.





