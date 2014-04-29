شانزدهمین جشنواره خیران مدرسه ساز در ارومیه برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی آخوندیان بعد از ظهر سه شنبه در نشست خبری مشترک مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان غربی، مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس استان با خبرنگاران با بیان اینکه در دو ماه گذشته در 10 شهر آذربایجان غربی جشنواره خیرین مدرسه ساز برگزار شده است اظهارداشت: هم اکنون در 19 شهر آذربایجان غربی مجمع خیران مدرسه ساز فعالیت می کند.

وی با بیان اینکه تعهداتی که تا کنون در این رابطه به وجود آمده شامل ساخت 879 مدرسه در قالب 3 هزار و 517 کلاس درس است افزود: حال حاضر 3 هزار و 855 نفر از مردم آذربایجان غربی از اعضای خیران و همیاران مدرسه ساز هستند که از این تعداد296 نفر فقط مدرسه سازی می کنند.

آخوندیان با بیان اینکه آمار خیرین زن در آذربایجان غربی بیشتر از مردان است عنوان کرد: خیران مدرسه ساز در ساخت مدارس با آشنایی بر نیازهای مدرسه اعم از کتابخانه، سالن اجتماعات و ورزشی و دیگر تجهیزات اقدام به این عمل نیک می کنند و در ساخت مدارس خیر ساز همه نیازهای دانش آموزان لحاظ می شود.

مدیر عامل مجمع خیران مدرسه ساز آذربایجان غربی تعهدات خیرین مدرسه‌ساز را در پانزدهمین جشنواره خیرین مدرسه‌ساز استان را رقمی حدود 16 میلیارد تومان اعلام و عنوان کرد: امید می ‌رود این رقم در طول برگزاری شانزدهمین جشنواره خیرین مدرسه‌ ساز در اردیبهشت ماه، رشد قابل توجهی داشته باشد.

آخوندیان ادامه داد: از میان خیران استان یک هزار و 515 نفر از همیاران مدرسه‌ ساز را مردان و 2 هزار و 72 نفر را زنان تشکیل می‌دهند.