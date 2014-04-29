وابستگی به سیستم اجرایی از آفتهای کاری شوراها/ اعضای شورا باید استقلال داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج عبدی عصر سه شنبه در همایش تجلیل از اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستای لرستان عنوان کرد: در بحث شوراها اصل بر این است که نمایندگان با توجه به شناختی که از فرهنگ و پتانسیل حوزه انتخابیه خود دارند در محل یا منطقه خود بهترین تصمیمات را برای رفاه حال مردم بگیرند.

وی با انتقاد از وابستگی اعضای شوراها به سیستم های مدیریتی استان تصریح کرد: اعضای شورا باید به فکر مردم و موکل مردم باشند اما متاسفانه مشاهده می شود که در بعضی موارد پس از مدتی نمایندگان مردم به نیروهای دولتی تبدیل می شوند.

عبدی با بیان اینکه شورا منتخب مردم است بیان داشت: نخبگان مردم باید پای کار مردم باشند و به فکر تعلقات دنیایی و وابستگی به سیستم اجرایی و مدیریتی استان یا شهر نباشند.

وی در ادامه وابستگی شورا به سیستم اجرایی و مادی گرایی شورا را از آفات کار شوراها برشمرد و افزود: اعضای شورا باید در تصمیم گیری های خود استقلال داشته باشند و اگر این استقلال از بین برود دیگری نماینده مردم محسوب نمی شوند بلکه نیروی دولت به شمار خواهند آمد.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی مراقبت شوراها را در امور جاری شهر مایه حفظ نفس دموکراسی دانست و گفت: اعضای شورا باید بر تمام امور ساری و جاری شهر نظارت کند و اگر زمانی مشکلی در دسترسی اعضای شورا به قانون وجود داشت اعضا با مراجعه به نمایندگان مردم در مجلس آن مشکل را رفع کنند.