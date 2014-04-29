56 روستای استان سمنان گازدار می شوند/ مشترکان گاز تحت پوشش های بیمه ای قرار گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جراحی عصر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل شرکت گاز استان سمنان با بیان اینکه در حال حاضر 27 هزار و 567 خانوار روستائی معادل 71 درصد از مجموع 38 هزار و 635 خانوار در 171 روستای استان از نعمت گاز طبیعی برخور دارند افزود: عملیات گازرسانی به 56 روستای دیگر نیز در برنامه های سالجاری این شرکت قرار دارد.

وی با تشریح تعداد و نواحی روستائی که امسال عملیات اجرائی آنها در حال انجام است افزود: از تعداد 56 روستای در حال گازرسانی 30 روستای منطقه قهاب رستاق و نیز روستاهای آستانه، دشت بو، تویه رودبار، دهخدا و سر تنگه از توابع دامغان، 10 روستای مجموعه هونستان و شش روستای مجموعه فرومد و روستای حق الخواجه از توابع میامی و روستاهای امام زاده علی اکبر، ده نمک و امیر آباد از توابع آرادان و حسین آباد کروس پایین از توابع شهر ایوانکی در برنامه گازرسانی قرار دارند.

بهره مندی خانوارهای روستایی استان سمنان از گاز شهری به 81 درصد خواهد رسید

مدیر عامل شرکت گاز استان سمنان گفت: با اتمام این پروژه ها در مجموع دو هزار و 549 خانوار روستایی این استان از نعمت گاز طبیعی برخوردار و درصد بهره مندی خانوارهای روستایی استان سمنان از 71 درصد به 81 درصد می رسد.

جراحی افزود: مشترکان بخش خانگی گاز طبیعی از حمایت های بیمه ای در برابر حوادث احتمالی برخوردار هستند.

وی با یادآوری اینکه در حال حاضر از هر مشترک خانگی در بخش شهری 500 ریال و در بخش روستائی 250 ریال بصورت ماهیانه و از طریق قبوض گاز دریافت می شود گفت: از این طریق مشترکان تحت پوشش های بیمه ای قرار می گیرند.

مشترکان گاز تحت پوشش های بیمه ای قرار گرفتند

مدیر عامل شرکت گاز استان سمنان همچنین تصریح کرد: متناسب با نظر کارشناسان بیمه، پرداخت غرامت فوت برای هر نفر در هر حادثه به میزان 260 میلیون ریال، غرامت نقص عضو و از کار افتادگی دائم برای هر نفر در هر حادثه به میزان 200 میلیون ریال، جبران هزینه های پزشکی ناشی از هر حادثه برای هر نفر 400 میلیون ریال و جبران خسارتهای مالی به واحدهای مسکونی و مشاعات و اشخاص ثالث در هر حادثه و به ازاء هر یک از موارد مذکور بعنوان یک واحد مستقل تا سقف مبلغ 370 میلیون ریال پرداخت خواهد شد.

جراحی از مشترکان گاز طبیعی خواست در استفاده از لوازم گازسوز رعایت موارد ایمنی را سر لوحه کار خود قرار دهند و با استفاده صحیح و ایمن از این نعمت الهی شرکت گاز را در ارائه خدمات شایسته به آحاد مردم یاری کنند.

وی با اشاره به اینکه تغییر الگوی مصرف مهمترین گام در استفاده بهینه از منابع و سرمایه های ملی است تصریح کرد: مصرف کنندگان عمده و جزء گاز طبیعی می توانند با تغییر الگوی مصرفی خود گام مهمی در استفاده بهینه از منابع و سرمایه های ملی بردارند.

مدیرعامل شرکت گاز استان سمنان افزود: استفاده از گاز طبیعی به عنوان خوراک محصولات با ارزش افزوده، ایجاد تنوع در سبد انرژی صنایع و تغییر الگوهای مصرفی در صنایع عمده، علاوه بر افزایش تولیدات و درآمد ملی، متضمن امنیت پایدار انرژی در صنایع بوده و به صیانت هرچه بیشتر از این منابع و سرمایه های ملی و بخصوص گاز طبیعی بعنوان منبعی استراتژیک منجر خواهد شد.