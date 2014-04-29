طرح های نیمه تمام کرمان نیازمند 10 هزار میلیارد تومان اعتبار هستند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رزم حسینی عصر سه شنبه در شورای برنامه ریزی و توسعه استان کرمان اعتبار مورد نیاز برای طرح های نیمه تمام کرمان را 10 هزار میلیارد تومان عنوان کرد و اظهار داشت: در حال حاضر 497 طرح با پیشرفت 70 درصد، بالغ بر 53 طرح با پیشرفت 50 تا 70 درصد و دو هزار طرح نیز با پیشرفت فیزیک کمتر از 50 درصد در استان کرمان وجود دارد.

استاندار کرمان به عنوان سال جاری اشاره کرد و اذعان داشت: باید برای اقتصاد و فرهنگ در کنار یکدیگر برنامه ریزی صورت گیرد.

وی بر لزوم ورود بخش خصوصی و تقویت ظرفیت مردمی تاکید کرد و ادامه داد: لازمه توسعه واقعی و پایدار استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی است.

نماینده عالی دولت در استان کرمان ولایت را محور وحدت استان کرمان دانست و افزود: همگی باید حول این محور و با یکدلی و وحدت برای تعالی و آبادانی استان تلاش کنیم.

وی گفت: استان کرمان افرادی بزرگ و ارزشمندی در عرصه های سیاسی، علمی، فرهنگی و ادبی در خود پرورش داده است که از آن جمله می توان به آیت الله هاشمی رفسنجانی اشاره کرد.

رزم حسینی همچنین به ظرفیت های گردشگری استان کرمان اشاره و تصریح کرد: کرمان در حوزه میراث فرهنگی و تاریخی در جایگاه اول تا سوم قرار دارد.

استاندار کرمان از بهبود وضعیت حضور گردشگران خارجی در استان کرمان از آغاز به کار دولت یازدهم خبر داد و یادآور شد: کرمان همچنین در زمینه صنعت و معدن رتبه اول کشور را به خود اختصاص داده است.

وی با بیان این نکته که طبق بررسی های صورت گرفته پیش بینی می شود که 34 درصد فولاد کشور در کرمان تولید شود، افزود: در حال حاضر طرح هایی به ارزش یک هزار میلیارد در استان در حال اجراست.