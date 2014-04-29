بیمه سلامت در راستای تقویت نظام سلامت جامعه انجام می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد همتیان عصر سه شنبه در نشست کارگروه پیشخوان خدمات دولت در محل استانداری سمنان خاطرنشان کرد: کارگروه خدمات پیشخوان دولت با همکاری این صنف و اداره کل بیمه سلامت، دفاتری را برای انجام ثبت نام و توزیع دفترچه های بیمه سلامت تعیین می کند تا خدمات رسانی را به هم استانی ها انجام دهند.

وی با تاکید بر اینکه باید ثبت نام بیمه سلامت بدون دغدغه برای مردم انجام شود گفت: کسانی که هیچ گونه بیمه درمانی ندارند ثبت نام می شوند.

مدیر کل بیمه سلامت استان سمنان نیز در این جلسه گفت: دفترچه های بیمه سلامت که تا پایان اردیبهشت بعد از ثبت نام توزیع می شود در تمامی درمانگاه های سطح استان پذیرش می شود.

علیرضا اعرابی افزود: متقاضیان می توانند با مراجعه به سایت بیمه سلامت با کد ملی خود ثبت نام کنند و پس از بررسی وضعیت متقاضی، دفترچه بیمه وی صادر و از طریق دفاتر پیشخوان دولت تحویل می شود.

وی گفت: هزینه ثبت نام از طریق دفاتر آی سی تی و پیشخوان دولت 20 هزار ریال به ازای هر نفر یا خانواده است.

مدیر کل بیمه سلامت استان سمنان با بیان اینکه نزدیک 15 درصد از جمعیت کشور فاقد پوشش بیمه ای هستند افزود: در این استان نیز به لحاظ مناسب بودن پوشش بیمه ای این رقم کمتر از این میزان است.

اعرابی افزود: ثبت نام بیمه سلامت افرادی که هیچ نوع بیمه درمانی نیستند با رایانه های شخصی و نیز در دفاتر پیشخوان دولت در شهرهای سمنان، سرخه، شهمیرزاد، گرمسار، ایوانکی و دامغان انجام می شود.

وی تعیین دفتر پیشخوان ثبت نام و توزیع دفترچه های سلامت برای شاهرود را در دست اقدام بیان کرد و گفت: در صدد صدور مجوز و تعیین دفتر پیشخوان دولت برای انجام ثبت نام و دریافت دفترچه بیمه سلامت در این شهرستان نیز هستیم.

مدیر کل بیمه‌ سلامت استان سمنان با اشاره به اینکه پیش‌بینی شده در سطح ملی 13 تا 16 درصد هموطنانمان فاقد هرگونه بیمه‌ای هستند، اظهار کرد: به‌نظر می‌رسد این رقم در استان سمنان، رقم کمتری باشد اما با لحاظ این میانگین تقریباً حدود 80 هزار نفر از هم‌استانی‌ها می‌توانند از مزایای بیمه‌ی اجباری بهره‌مند شوند.

اعرابی در خاتمه با بیان اینکه هم‌اکنون شمار افراد تحت پوشش بیمه در استان سمنان بیش از جمعیت استان است، یادآور شد: چون شماری از مردم استان، چند بیمه و به تعبیری هم‌پوشانی بیمه‌ای دارند، پیش‌بینی می‌شود شماری از مردم استان فاقد بیمه‌های درمانی باشند که می‌توانند از این فرصت استفاده و از مزایای این طرح ملی بهره‌مند شوند.

نشست کار گروه دفاتر پیشخوان خدمات دولت در استانداری سمنان با حضور اعضا برگزار شد و در آن در خصوص خدمات دهی هرچه بهتر به هم استانی ها بحث و تبادل نظر شد.