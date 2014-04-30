همدان سومین مصرف کننده سیگار کشور/ مبارزه با قاچاق کالای دخانی ویژه باشد

به گزارش خبرنگار مهر، طبق تحقيقات سازمان جهاني بهداشت در هر ‌٨ ثانيه يك نفر در دنيا به علت استعمال دخانيات جان خود را از دست مي‌دهد و نتايج تحقيقات حاكي از آن است چنانچه افراد در سنين نوجواني شروع به كشيدن سيگار كنند و مدت ‌٢٠ سال يا بيشتر به اين عمل ادامه بدهند بين ‌٢٠ تا ‌٢٥ سال زودتر از افرادي كه به هيچ‌وجه در زندگي سيگار نكشيده‌اند، خواهند مرد.

از طرفی مصرف سیگار بدن انسان را مستعد ابتلا به بیماری های مختلف می کند که هر کدام از این بیماری ها می تواند کارایی و توانایی فرد را در اجتماع کاهش دهد و علاوه بر ناتوانی فرد هزینه های بسیاری را از لحاظ درمانی و اجتماعی بر روی دوش فرد و جامعه بگذارد.

مصرف سیگار و کشیدن آن بر روی قسمت های مختلف بدن از جمله، قلب و ریه، استخوان، دندان و مغز تاثیر مستقیمی دارد و مصرف سیگار ریشه بسیاری از سرطان های صعب العلاج و پرخرج است که علاوه بر از بین بردن فرد هزینه های سنگینی را بر دوش اجتماع و خانواده و جامعه درمانی می گذارد.

اما در این میان باید گفت که استان همدان نیز از این قضیه مستثنی نیست و بر اساس اعلام مسئولین استانی استان همدان سومین مصرف کننده سیگار در کشور است و با توجه به این موضوع اندیشیدن راهکاری در این مورد ضروری است.

مصرف سیگار علاوه بر ایجاد سرطان عوارض مختلفی بر بدن افراد می گذارد

مسئول سلامت جوانان و مدارس معاونت دانشگاه علوم پزشکی همدان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: تنها سرطان ريه يا بيماريهاي قلبي پيامدهاي استعمال دخانيات نيست بلكه مجموعه‌اي از مسايل و مشكلات بهداشتي در ارتباط با مصرف مواد دخاني وجود دارد كه مي‌تواند به لحاظ شرايط جسماني و مقاومت در افراد سيگاري بروز مي‌كند.

ابوالقاسم میرزایی افزود: با تضعيف سيستم ايمني افراد سيگاري در اثر مصرف مواد دخاني، بدن اين افراد مستعد ابتلا به انواع بيماريها از جمله "لوپوس اريتماتوز" مي‌شود كه اين بيماري مي‌تواند عامل از دست دادن موها، ايجاد زخم‌ در دهان، جوش‌هاي پوست روي صورت، سر و دست‌ها شود.

وی در ادامه با اشاره به اینکه افراد سيگاري ‌٤٠ درصد بيش از افراد ديگر در معرض ابتلا به آب مرواريد هستند، ابراز داشت: استعمال دخانيات باعث از بين بردن پروتئين‌هاي انعطاف دهنده پوست مي‌شود، همچنين باعث تحليل بردن ويتامين A و محدود كردن جريان خون در عروق پوست شده و پوست افراد سيگاري خشك و داراي خطوط و چين خوردگي‌هاي ريزي در اطراف لبها و چشمها است.

مسئول سلامت جوانان و مدارس معاونت دانشگاه علوم پزشکی همدان ادامه داد: افراد سيگاري ‌سه برابر بيش از افراد غير سيگاري به عفونت گوش مياني دچار شده و افراد سيگاري دو برابر بيشتر از افراد غير سيگاري در معرض خطر ابتلا به نوعي سرطان پوست قرار دارند.

میرزایی با بیان اینکه استخوان‌هاي افراد سيگاري تراكم خود را از دست داده و به راحتي شكسته مي‌شود، افزود: استعمال دخانيات باعث افزايش ضربان قلب، بالا رفتن فشار خون، افزايش خطر ابتلا به فشار خون بالا و گرفتگي عروق و در نهایت ايجاد حمله قلبي و سكته مي‌شود.

وی در ادامه با تاثیرات مخرب مصرف سیگار بر روی مغز و اعصاب افراد اشاره کرد و گفت: مصرف سیگار موجب بیماری های ریوی و اختلال در تنفس می شوند که کمبود اکسیژن و اختلال در تنفس نیز بر روی مغز افراد سیگاری تاثیر گذار است.

مسئول سلامت جوانان و مدارس معاونت دانشگاه علوم پزشکی همدان با تاکید بر اینکه باید نوجوانان و جوانان از تاثیرات مخرب مصرف دخانیات آگاه شوند، ابراز داشت: برگزاری کارگاه های آموزشی در رابطه با اطلاع رسانی از اثرات مخرب مصرف سیگار و آگاه سازی والدین و همچنین جلوگیری از عرضه سیگار در اجتماع از مواردی بوده که می تواند در پیشگیری از مصرف سیگار در جامعه موثر باشد.

95 درصد کسانی که به سرطان مثانه مبتلا می شوند سیگاری هستند

همچنین رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان نیز گفت: استان همدان سومین استان مصرف کننده سیگار در کشور است.

حبیب الله موسوی بهار اظهار داشت: متاسفانه استان همدان سومین استان مصرف کننده سیگار در کشور است و این در حالی است که هیچ نوع سرطانی در بدن را نمی توان یافت که تاثیر گرفته از مصرف سیگار نباشد.

وی با بیان اینکه سرطان مثانه بسیار در استان همدان شایع است، ابراز داشت: این سرطان در استان همدان شایع بوده و پرخرج ترین سرطان از لحاظ درمانی است و 72درصد شانس عود دارد و 95 درصد کسانی که به این نوع سرطان مبتلا می شوند مصرف کنندگان قهار سیگار هستند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان با اشاره به اینکه مبتلایان به سرطان مثانه بالای 40 سال مصرف سیگار داشتند، افزود: متاسفانه امروزه شکل های جدیدی از اعتیاد در بین افراد جامعه بروز پیدا کرده و برخی مواد مخدر به عنوان آرام بخش به نوجوانان و جوانان داده می شود که اغلب آنها با یک بار تماس با بدن فرد موجب اعتیاد و وابستگی به آن می شود.

موسوی بهار در پایان ابراز داشت: امیدواریم با انجام خود مراقبتی مصرف سیگار را در استان همدان نصف و هزینه آن را در تفریحات سالم مصرف کنیم.

در زمینه مبارزه با کالای قاچاق دخانی به زیر ساخت ها توجه نشده است

رئیس اداره دخانیات استان همدان نیز در کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان همدان اظهار داشت: در مبارزه با کالای دخانی قاچاق در استان همدان گشت ها به طور روزانه بازرسی ها را انجام می دهند که عرضه این کالا به راحتی در بازار انجام نشود.

هدایتی با بیان اینکه متاسفانه در زمینه مبارزه با کالای قاچاق دخانی به زیر ساخت ها توجه نشده است، افزود: در زمینه مبارزه با قاچاق کالای دخانی از ظرفیت اداره دخانیات استفاده نشده به طوریکه می توان گفت پارسال تعداد گشت ها کاهش یافت.

رئیس اداره دخانیات استان همدان با اشاره به اینکه قاچاق کالای دخانی در استان همدان در بخش عرضه افزایش یافته است، ابراز داشت: مبارزه با قاچاق کالای دخانی باید به طور ویژه و مخصوص و جدا از سایر کالاها انجام پذیرد و باید یک اکیپ مختص مبارزه به قاچاق این نوع کالا در استان در نظر گرفته شود.

هدایتی با بیان اینکه باید در این زمینه آسیب شناسی لازم و ضروری انجام شود، اظهار داشت: برای جلوگیری از عرضه کالای دخانی به طور قاچاق در استان نیازمند برنامه ریزی و همکاری بیشتر اداره دخانیات و صنعت و معدن وجود دارد.

با توجه به مضرات مصرف دخانیات در جامعه و هزینه هایی که مصرف سیگار بر روی دوش خانواده ها و جامعه می گذارد و با توجه به سخن رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان مبنی بر اینکه استان همدان سومین مصرف کننده سیگار در کشور است برای جلوگیری از عرضه سیگار و کاهش مصرف آن باید تمهیداتی از سوی مسئولین استانی اندیشیده شود.