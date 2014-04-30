آثار سینمایی باورپذیر در حوزه دفاع مقدس محدود هستند/ واقعیت های دفاع مقدس بدرستی به تصویر کشیده شوند

به گزارش خبرنگار مهر، نرگس آبیار شامگاه سه شنبه در نشست خبری با خبرنگاران در محل تالار گفتگوی دکتر آشتیانی جهاد دانشگاهی استان زنجان با بیان اینکه با یک نگاه درست به واقعیت های جنگ و دفاع مقدس می توانیم یک نگاه ملموس و باور پذیر ازصحنه های دفاع مقدس به تصویر بکشیم افزود: اگر نگاه مردمی و انسانی به سینمای دفاع مقدس و جنگ داشته باشیم هنوز این حوزه حرف های زیادی برای گفتن خواهد داشت و هنوز با جایگاه واقعی این حوزه فاصله داریم.

وی ادامه داد: در فضای فیلم سازی حوزه دفاع مقدس و جنگ مولفه های مختلفی دخالت داشته که فیلمنامه مناسب و خوب وجود نداشته است و یا نویسنده و کارگردان شناخت کافی و مناسب از این حوزه نداشته اند.

آبیار، ابراهیم حاتمی کیا را سردمدر فیلم سازی در حوزه فیلم دفاع مقدس و جنگ دانست و افزود: باید واقعیت های دفاع مقدس به درستی به تصویر کشیده شود.

این کارگردان حوزه دفاع مقدس، موضوع فیلم شیار143 را موضوعی تکراری عنوان کرد و با بیان اینکه در دنیا موضوع جدید دیگر وجود ندارد که به آن پرداخت شود افزود: فیلم شیار 143 نگاهی نو در پیش گرفته است و تلاش شده با نگاهی جدید و محلی فضای تازه‌ای در عرصه فیلم سازی ایجاد شود که همین امر موجب جذب مخاطب شده است.

وی، افزود: بیشترین تاثیرگذاری شیار 143 ، حس برانگیزی ، همراه کردن مخاطب با خودش و باور پذیری بوده است.

کارگردان فیلم شیار 143 ، با بیان اینکه این فیلم کاملا برگرفته از کتابم نیست افزود: یک بخش هایی از کتابم در حوزه دفاع مقدس نیست و تلفیقی از برخی موارد و خاطرات با کتاب است. پروسه نوشتن این فیلم نامه دو سال طول کشید و بارها در زمانی که سرصحنه بودیم برخی سکانسها را تغییر می دادم.

وی سینمای ایران را دارای جایگاه در عرصه سینمای جهان عنوان کرد و افزود: در حال حاضر سینمای ایران در بین چند کشور انگشت شمار که رتبه خوبی در بحث سینما دارند، مطرح شده و حرفی برای گفتن دارد.

آبیار با بیان اینکه یکی از مشکلات سینمای ایران تحمیل موضوع مورد نظر تهیه کننده فیلم به مخاطب است افزود: همین امر موجب می‌شود که مردم اقبال کمتری نسبت به این موضوع داشته باشند.

کارگردان شیار143 گفت: داشتن برش واقعی و دید رئالیسم نسبت به جنگ و انتقال واقعیات بدون کم و کاست موجب جذب مخاطب خواهد شد و اگر بدون اینکه با تکیه بر موسیقی‌های مختلف نسبت به جذب مخاطب اقدام کنیم قطعا موفق عمل خواهیم کرد، چرا که در این زمان حس جاری در صحنه روایت می‌شود.

آبیار با اشاره به استقبال مردم ایران از فیلم‌هایی که با موضوع جنگ ساخته می‌شوند گفت: چون موضوع دفاع مقدس امری است که در کشور تجربه شده و همه مردم ایران با آن آشنا هستند از همین رو وقتی فیلمی در این زمینه ساخته می‌شود با اقبال خوبی از سوی مردم مواجه می‌شود اما اقبال مردم از فیلم بستگی به شرایطی دارد و شرط اصلی این است که مخاطب فکر نکند کسی قصد گول زدن او را دارد.

کارگردان فیلم شیار 143 با بیان اینکه داستان فیلم برگرفته از دو داستان چشم سوم و اختر و روزهای تلواسه است افزود: خوشبختانه به علت واقع گرایی انجام شده در این فیلم اقبال مردمی از این فیلم مطلوب است.

آبیار با بیان اینکه با توجه به شناخت از شخصیت زن، یک زن به عنوان محور فیلم شیار143 است افزود: من تلاش می‌کنم در فیلم‌هایی که دارم به سراغ موضوعاتی بروم که آنها را می‌شناسم.

وی ادامه داد: درست است که من دو فیلم را با موضوع زنان به صورت پشت سر هم ساخته‌ام اما این به این معنا نیست که من سراغ مردان نمی‌روم و اگر در آینده فیلمی در خصوص مردان بسازم به دنبال مردی خواهم رفت که او را می‌شناسم.

وی با بیان اینکه مردم در شهرستانها نسبت به فیلم 143 واکنش و استقبال خوبی داشته افزود: چون فضای فیلم فضای تهران نیست و مربوط به اقلیم کرمان است شهرستان‌ها نسبت به آن حس نزدیکی دارند و با آن ارتباط برقرار می‌کنند.

وی با بیان اینکه باید در دوران مدرسه توجیه لازم به نسبت به تماشای فیلم در ذهن کودک ایجاد شود افزود: اگر در مدرسه در دوران ابتدایی کودکان را توجیه کنیم و آنها بدانند که سینما چیست دیگر هر فیلمی را نخواهند پذیرفت.

آبیار جایگاه سینمای کودک در کشور را نامطلوب و غیرقابل تصور عنوان کرد و افزود: متاسفانه سینمای کودک در کشور شکست خورده است و سینماگران خیلی به این سمت نرفته‌اند و متاسفانه می‌بینیم که اگر گاهی اوقات فیلم‌هایی ساخته می‌شود در خصوص کودکان است تا برای کودکان و همین امر موجب شده سینمای کودک حرفی برای گفتن نداشته باشد.

کارگردان فیلم شیار 143 با تاکید بر لزوم توجه به سینمای کودک افزود: در صورتی که ویژگی‌های بومی کشور بدون تقلید از سینمای هالیوودی در سینمای کودک گنجانده شود موفق خواهیم بود.



آبیار از رشد فیلم های نخبه گرا در کشور خبرداد و گفت: باید با بسترسازی مناسب نسبت به توسعه و تدوام این حوزه توجه ویژه شود.

کارگردان فیلم شیار 143 افزود: این نگاه برای همه جا بیفتد خوب است و این اتفاق باید از مدرسه باشد و متاسفانه آموزش و پرورش ما فقط به متون درسی می پردازد و یک سری معلومات علمی و گزینه‌های علمی به خورد کودک می‌دهد که باید آنها را حفظ کند.

کارگردان فیلم شیار 143 در ادامه به موضوع واردات فیلم‌های کره‌ای و اقبال از این فیلم‌ها گفت: از چند سال گذشته شاهد آن هستیم که فیلم‌های کره‌ای باب شده است.

وی تاکید کرد: این کشورها از چند سال پیش، تاریخ نداشته خود را به داشته تبدیل کرده‌اند.

وی در ادامه با تاکید بر فاصله گرفتن از افراط و تفریط در سینما و نگاه ظریف به مسائل گفت: ما باید موضع‌گیری‌های مطلوبی در فیلم داشته باشیم و نسبت به مسائل نگاه واقع گرایانه کنیم.

آبیار در ادامه با تاکید بر ساخت فیلم در زمینه جنگ و اتفافات رخ داده افزود: ما باید نشان دهیم که جنگ به ما تحمیل شده است و طی آن به ما تجاوز شده و ما قربانی جنگ هستیم، که به علت موقعیت خاص جنگ این موضوعات با تلخی باید بیان شود.

کارگردان شیار 143 با بیان اینکه باید این نکته نیز گفته شود که همین جنگ موجب پرورش بسیاری از افراد شد و و این صبوری‌ها موجب بزرگ شدن روح افراد شده است افزود: ما برای اینکه مظلومیت خود را نشان دهیم باید برخی چیزها را بیان کنیم، اینکه جنگ موجب از بین رفتن بسیاری از جوانان شد و ما باید اینها را نشان دهیم.

آبیار در خصوص مسئله پیش آمده در دانشگاه شاهد گفت: در دانشگاه شاهد من دعوت شده بودم تا یک مراسم تجلیل صورت گیرد ولی این دانشگاه قوانینی داشت که هر خانم برای ورود باید باید چادر داشته باشد و من نیز اطلاع نداشتم و این یک عدم هماهنگی بود که موجب شد، این اتفاق رخ دهد.

وی افزود: هر دانشگاه قوانینی دارد و من برای اینکه احترام به قوانین دانشگاه بگذارم محل را ترک کردم ولی از دانشجویان دانشگاه شاهد که زحمت کشیده بودند، تقدیر می‌کنم.