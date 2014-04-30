بازدید گروه کشاورزی آستاراخان از مدرن ترین گلخانه مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، خلیل قلی زاده شامگاه سه شنبه در نشست گروه کشاورزی آستاراخان این گلخانه قادر است با سیستمهای موجود 700 تن در هکتار تولید داشته باشد.
وی اظهار داشت: در این مجموعه تولید گل رز از کشت بدون خاک یا هیدروپونیک استفاده شده است و 9 واریته و ارقام گل رز را تولید میکنیم.
مدیرعامل مدرنترین کارخانه گل رز مازندران با بیان این مطلب که با توجه به آب و هوای مطلوب مازندران می توان گونه های زیادی را پرورش داد،افزود: با توجه به آب و هوای موجود در استان مازندران میتوانیم گونههای زیادی را در این مجموعه تولید کنیم.
قلیزاده بیان داشت: گلهای رز تولیدی این واحد گلخانه به کشورهای نظیر روسیه و بلاروس صادر میشود.
وی با اشاره به تولید شاخههای آنتورویم یادآور شد: 22 نوع آنتورویم در رنگهای مختلف به بارزار هدف ارائه میشود.
مدیرعامل این کارخانه تولید گل رز مازندران با اشاره به استفاده از نور مصنوعی در این گلخانه خاطرنشان کرد: با تغییر مصنوعی طول روز، گونههای گل رز در تمام طول سال روزها، گل میدهند و حتی میتوان گلدهی آنها را در فصلهای زمستان و پاییز شاهد باشیم.
قلی زاده گفت: با ایجاد همکاری بین ایران و روسیه توان آن را داریم که در کمترین مدت زمان لازم، شاخههای با کیفت رز را با طول عمر بیشتری روانه این کشور کنیم.
