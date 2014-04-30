14 مسجد شهرستان پیشوا آماده میزبانی از معتکفان است

حجت الاسلام حسین اردستانی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح برنامه های ستاد اعتکاف شهرستان پیشوا اظهار داشت: جلسات متعددی برای برگزاری هر چه باشکوهتر مراسم معنوی اعتکاف در شهرستان پیشوا برگزار شده است و مسئولین این شهرستان مصمم هستند تا برنامه های مناسبی را در طول سه روز ایام البیض پیش بینی کنند.

رییس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان پیشوا افزود: مراسم معنوی اعتکاف در 14 مسجد شهرستان پیشوا برگزار می شود که تعدادی از این مساجد پذیرای برادران، تعدادی نیز پذیرای خواهران و برخی مساجد نیز پذیرای برادران و خواهران خواهند بود.

رییس ستاد اعتکاف شهرستان پیشوا متذکر شد: همزمان با برگزاری مراسم اعتکاف در 14 مسجد شهرستان به منظور تبیین دستاوردهای اسلامی، اداره تبلیغات اسلامی این شهرستان نسبت به برگزاری گفتمان های دینی با محوریت فضیلت و اهمیت اعتکاف، احکام شرعی، نقش جوانان در پیشبرد اهداف اسلامی، نقش بانوان در خانواده، علل مخالفت دشمنان با دین اسلام، حلقه های معرفتی، شبهات و راه ‌های مقابله با آنان و دیگر موضوعات اقدام می‌ کند.

اردستانی گفت: در مراسم معنوی اعتکاف امسال نیز سخنرانان برجسته حضور داشتند و علاوه بر آن برنامه های آموزشی شامل، پاسخ به شبهات دینی معتکفین، مشاوره و دعا و مناجات و قرائت قرآن و غیره نیز از دیگر برنامه های اعتکاف امسال برای معتکفین در مساجد پیشوا بوده است.

وی با بیان اینکه اعتکاف آثار تربیتی، اخلاقی، روحی و روانی، فردی و اجتماعی و البته سازندگی دارد عنوان کرد: اعتکاف از مهم ترین عوامل تربیت نسل جوان است و اگر بخواهیم نسل جوان را تربیت دینی کنیم یکی از عوامل کمک کننده در این راه فریضه اعتکاف است.

این مسئول ادامه داد: ادیان الهى با توجه به نیاز روحى، با آن كه انسان را به حضور در جامعه و شركت در فعالیت‏ هاى اجتماعى فرا مى‏ خوانند، فرصت هایى را نیز براى خلوت کردن او با خداوند فراهم نموده ‏اند که یكى از این فرصت‏ها اعتكاف‏ است.

اردستانی بیان داشت: قبل از انقلاب علمای شاخص معتکف می شدند و بعد از انقلاب این سنت حسنه، با همکاری علما و سازمان تبلیغات اسلامی به صورت و خودجوش و مردمی صورت گرفت.

وی با بیان اینکه 98 درصد شرکت کنندگان در مراسم اعتکاف را جوانان تشکیل می دهند ادامه داد: این میزان حضور جوانان در مساجد از برکات نظام مقدس جمهوری اسلامی و انقلاب امام راحل(ره) است.

اردستانی با تاکید بر اینکه بسترسازی حضور حداکثری مردم به ویژه جوانان در مراسم معنوی اعتکاف از وظایف مسئولین است، افزود: دشمن میلیاردها هزینه می کند تا جوانان ایران را به فساد بکشاند پس در مقابل هجمه دشمنان ما نیز می بایست برای اجرای برنامه های فرهنگی در کشور سرمایه گذاری کنیم.

وی با بیان اینکه طرح احکام اعتکاف در زمان اعتکاف توسط سخنرانان برجسته می تواند در این زمینه موثر باشد، یادآور شد: اعتکاف باید زمینه رشد معنوی و تعالی افراد را فراهم کند که لازمه آن این است که در مسئله اعتکاف جهت دهی صحیحی داشته باشیم.

این مسئول به تاثیرات معنوی برگزاری مراسم اعتکاف در سطح جامعه اشاره کرد و افزود: ترویج روحیه معنوی و مذهبی در جامعه به ویژه در میان نسل جوان از جمله مزایای این سنت حسنه است که با پاکسازی روح و دل، زمینه را برای خودسازی و تعالی فراهم می آورد.