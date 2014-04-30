مسابقات قرآنی برای معتکفین اردبیلی برگزار می شود

حجت الاسلام مهدی ستوده در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: علاوه بر این قرار است برنامه تفسیر و پرسش و پاسخ دینی نیز اجرا شود.

وی تاکید کرد: برنامه معتکفین در مساجد نیازمند غنی سازی است و باید بتواند در مدت حضور معتکف در مسجد آموزه های دینی وی را ارتقا دهد.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان از آمادگی 50 مسجد در سراسر استان برای برگزاری برنامه های اعتکاف خبر داد و افزود: سعی بر این شده که مساجدی با امکانات مورد نیاز معتکفین انتخاب شود.

وی تصریح کرد: ثبت نام معتکفین در روزهای 21 و 22 اردیبهشت ماه در مساجد انجام خواهد شد.

به گفته حجت الاسلام ستوده علاوه بر برنامه عمومی اعتکاف مساجد، برنامه هایی نیز ویژه دانش آموزان و دانشجویان در نظر گرفته شده است.