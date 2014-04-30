  1. استانها
  2. اردبیل
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۹:۰۰

حجت الاسلام ستوده:

مسابقات قرآنی برای معتکفین اردبیلی برگزار می شود

مسابقات قرآنی برای معتکفین اردبیلی برگزار می شود

اردبیل – خبرگزاری مهر: مدیر کل تبلیغات اسلامی استان اردبیل گفت: در طول مدت اعتکاف مسابقات قرآنی برای معتکفین برگزار می شود.

حجت الاسلام مهدی ستوده در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: علاوه بر این قرار است برنامه تفسیر و پرسش و پاسخ دینی نیز اجرا شود.

وی تاکید کرد: برنامه معتکفین در مساجد نیازمند غنی سازی است و باید بتواند در مدت حضور معتکف در مسجد آموزه های دینی وی را ارتقا دهد.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان از آمادگی 50 مسجد در سراسر استان برای برگزاری برنامه های اعتکاف خبر داد و افزود: سعی بر این شده که مساجدی با امکانات مورد نیاز معتکفین انتخاب شود.

وی تصریح کرد: ثبت نام معتکفین در روزهای 21 و 22 اردیبهشت ماه در مساجد انجام خواهد شد.

به گفته حجت الاسلام ستوده علاوه بر برنامه عمومی اعتکاف مساجد، برنامه هایی نیز ویژه دانش آموزان و دانشجویان در نظر گرفته شده است.

کد مطلب 2281587

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها