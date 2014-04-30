۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۸:۵۷

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

خبرگزاری مهر-گروه بین الملل : عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون به نقل از رسانه های خارجی به شرح زیر است.

- رای گیری انتخابات عمومی هند در استان پنجاب آغاز شد.

- در جریان درگیریها در فیلیپین 15 نفر کشته و 17 فرد دیگر زخمی شدند.

- احکام صادره از سوی دستگاه قضایی مصر علیه اخوان المسلمین با واکنش های منفی بین المللی مواجه شده است.

- نیروهای ارتش مصر سه تروریست تکفیری در صحرای سینا را کشتند.

- بر اساس نظرسنجی موسسه جی اف کا بحران اوکراین می تواند مصرف کنندگان آلمانی را تحت تاثیر قرار دهد.

- نخست وزیر اسلواکی تحریم های غرب علیه روسیه را برای اقتصاد کشورش خطرناک خواند.

- رای گیری در انتخابات پارلمانی عراق در سراسر این کشور آغاز شد.

- جدایی طلبان حامی روسیه مراکز دولتی لوهانسک را تحت کنترل خود در آوردند.

- وزیر خارجه آمریکا روسیه را به تلاش برای تغییر ساختار امنیتی شرق اروپا متهم کرد.

- کوبا و اتحادیه اروپا اولین دور مذاکرات خود را با هدف بهبود روابط دوجانبه در هاوانا آغاز کردند.

- حداقل دستمزدها تا 30 درصد در ونزوئلا افزایش یافت.

- بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد از برگزاری انتخابات پارلمانی عراق در موعد مقرر استقبال کرد.

