عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

- رای گیری انتخابات عمومی هند در استان پنجاب آغاز شد.



- در جریان درگیریها در فیلیپین 15 نفر کشته و 17 فرد دیگر زخمی شدند.



- احکام صادره از سوی دستگاه قضایی مصر علیه اخوان المسلمین با واکنش های منفی بین المللی مواجه شده است.



- نیروهای ارتش مصر سه تروریست تکفیری در صحرای سینا را کشتند.



- بر اساس نظرسنجی موسسه جی اف کا بحران اوکراین می تواند مصرف کنندگان آلمانی را تحت تاثیر قرار دهد.



- نخست وزیر اسلواکی تحریم های غرب علیه روسیه را برای اقتصاد کشورش خطرناک خواند.



- رای گیری در انتخابات پارلمانی عراق در سراسر این کشور آغاز شد.



- جدایی طلبان حامی روسیه مراکز دولتی لوهانسک را تحت کنترل خود در آوردند.



- وزیر خارجه آمریکا روسیه را به تلاش برای تغییر ساختار امنیتی شرق اروپا متهم کرد.



- کوبا و اتحادیه اروپا اولین دور مذاکرات خود را با هدف بهبود روابط دوجانبه در هاوانا آغاز کردند.



- حداقل دستمزدها تا 30 درصد در ونزوئلا افزایش یافت.



- بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد از برگزاری انتخابات پارلمانی عراق در موعد مقرر استقبال کرد.