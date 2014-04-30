- رای گیری انتخابات عمومی هند در استان پنجاب آغاز شد.
- در جریان درگیریها در فیلیپین 15 نفر کشته و 17 فرد دیگر زخمی شدند.
- احکام صادره از سوی دستگاه قضایی مصر علیه اخوان المسلمین با واکنش های منفی بین المللی مواجه شده است.
- نیروهای ارتش مصر سه تروریست تکفیری در صحرای سینا را کشتند.
- بر اساس نظرسنجی موسسه جی اف کا بحران اوکراین می تواند مصرف کنندگان آلمانی را تحت تاثیر قرار دهد.
- نخست وزیر اسلواکی تحریم های غرب علیه روسیه را برای اقتصاد کشورش خطرناک خواند.
- رای گیری در انتخابات پارلمانی عراق در سراسر این کشور آغاز شد.
- جدایی طلبان حامی روسیه مراکز دولتی لوهانسک را تحت کنترل خود در آوردند.
- وزیر خارجه آمریکا روسیه را به تلاش برای تغییر ساختار امنیتی شرق اروپا متهم کرد.
- کوبا و اتحادیه اروپا اولین دور مذاکرات خود را با هدف بهبود روابط دوجانبه در هاوانا آغاز کردند.
- حداقل دستمزدها تا 30 درصد در ونزوئلا افزایش یافت.
- بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد از برگزاری انتخابات پارلمانی عراق در موعد مقرر استقبال کرد.
خبرگزاری مهر-گروه بین الملل : عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون به نقل از رسانه های خارجی به شرح زیر است.
