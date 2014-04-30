روز کارگر تنها به یک روز در سال خلاصه نشود/ توسعه جامعه بدون حضور کارگران بی معنا است

به گزارش خبرنگار مهر، فرارسیدن یازدهم اردیبهشت ماه، روز جهانی کارگر بهانه ای برای قدردانی از کارگران است، که عمری را با فدا کردن جوانی خود سپر اقتصاد کشور هستند و تنها هدفشان کسب روزی حلال و شکوفایی اقتصاد کشور است.

کارگران را باید جزو ضعیف ترین و آسیب پذیرین اقشار جامعه ایران محسوب کرد.

قشری که دغدغه هر روز و صد البته هر لحظه شان امنیت شغلی است و هیچ آینده خوبی را برای خود متصور نمی شوند.

"جواد اکبری"، دبیر اجرایی خانه کارگر کرمانشاه در این باره به خبرنگار مهر گفت: کارگران همیشه و در همه حال پیشانی اقتصاد این کشور هستند و باد بیشتر از پیس به آنها رسیدگی کنیم.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان کرمانشاه اظهار داشت: مشکلات سالیان اخیر که تورم حالت لجام گسیخته ای به خود گرفته است، مشکلات و فشارهای سنگینی بر جامعه کارگری وارد آورده است و این فشار بر کارگران شهرهایی مثل کرمانشاه که از داشتن صنایع بزرگ و مادر بی بهره ای بسیار مشهود تر است.

اکبری تاکید کرد: اگر در کرمانشاه صنایع مهم داشتیم، دیگر شاهد این همه کارگر میدانی در شهر کرمانشاه نبودیم. کارگرانی که از یک به دنبال بقمه ای نان هستند و از طرف دیگر چهره ای نازیبا به شهرمان بخشیده اند.

وی به لزوم ساماندهی کارگران اشاره داشت و عنوان کرد: اگر بتوانیم مانند برخی از استانها کارگران را ساماندهی کنیم، بی شک بسیاری از مشکلات این قشر عظیم کرمانشاه تا حد زیادی حل می شود.

"فرزاد کاکاوندی" از کارگران میدان لب آب کرمانشاه است که از سپیده دم صبح تا غروب افتاد چشم به ماشین های گذری و افراد می دوزد، شاید که به دنبال کارگری باشد.

وی در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: بسیاری از جوانان جویای کار در کرمانشاه مجبورند برای پر کردن شکم خود و خانواده هایشان به میدان لب آب، وزیری و... بروند و در انتظار کار در گوشه ای کز کنند.

این کارگر کرمانشاهی می گوید: اوج مشکلات کارگران در فصل زمستان است. در زمستان کار ساخت و ساز ساختمانی به شدت کاهش پیدا می کند و اگر بتوانیم 2 روز در هفته را کار کنیم، به نظر خودمان شاهکار کرده ایم.

"سعید محبی فر"، یکی از کارگران فصلی شهر کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح مشکلات این قشر زحمت کش، می گوید: صبح زود به امید کسب روزی حلال روانه میدان و یا یکی از چهارراه های اصلی شهرمان می شوم و منتظرم تا شاید یک نفر بیاید و بگوید که کارگر می خواهم.

وی در ادامه با اشاره به مشکلات دیگر کارگران، از جمله روزمزد بودن، عدم امنیت شغلی و قراردادهای شفاهی بین کارگر و کارفرما ، تاکید می کند که تنها فکر او مشغول به مشکلات خود نیست.

محبی فر با اشاره به اینکه موضوعات یادشده از جمله دلایل توجه جدی به موضوعات کارگران فصلی است، اظهار کرد: تصور پیشرفت جامعه بدون حضور قشری به نام کارگر محال است.

این کارگر می گوید: هر روز صبح در فصل تابستان در برابر گرمای طاقت فرسا و چه در زمستان در برابر سرمای استخوان سوز در میادین و یا چهارراه ها به انتظار نشسته تا کسب روزی کنیم.

محبی فر در ادامه با اشاره به اینکه چرا مسئولان به فکر قشر عظیم جوانان پرانرژی و بیکار نیستند، گفت: زندگی بیشتر این قشر در صورت ادامه این وضعیت به انحراف می انجامد و این مسئله خود عاملی در بیرنگ کردن موازین اجتماعی و زشت شدن چهره فرهنگی کشورمان خواهد شد.

این کارگر تصریح کرد: تا کنون کسی به حرف ما توجهی نکرده واقعا کمرمان زیر بار تورم تا شده اما خم به ابرو نیاورده ایم.

محبی فر عنوان کرد: دعا می کنم که هیچ زحمت کشی به درد و مرض مبتلا نشود و با تنی سالم بتواند کار کند.

این پایان گفته های من با محبی فر، این کارگر فصلی و زحمت کش شهرم، کرمانشاه است زیرا کم کم كارگران دیگر که متوجه این گفت و گو شدند برای جویا شدن از ماجرا خودشان را به ما رساندند و هرکس قسمتی از دردهایش را برای من بازگو می کند و من در دل با خود این را تکرار می کنم آیا کاری از من ساخته است و این بهانه ای است در آستانه روز کارگر که ارج نهادن به زحمات این قشر و یا گوش شنوا بودن به دردها و مشکلات آنان به یک روز از سال ختم نشود و امیدواریم که دست اندرکاران و مسئولین نظر به مشکلات کارگران داشته باشند تا شاهد شکوفایی روز افزون اقتصاد کشورمان باشیم.

در پایان نیز ذکر این مطلب که کار و کارگر در آموزه های دین مقدس اسلام از اهمیت به سزایی برخوردار است و پیامبر اکرم(ص) بردستان کارگر بوسه زده و این نشان از ارزش والای مقام کارگر دارد، بد نیست.