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۲۰ شهریور ۱۳۸۴، ۱۲:۰۵

رييس كميسيون آموزش مجلس در گفتگو با " مهر " :

لايحه مقاوم سازي مدارس خطر آفرين به دولت ارجاع نشد//لايحه در مجلس اصلاح و بررسي مي شود

لايحه مقاوم سازي مدارس خطر آفرين به دولت ارجاع نشد//لايحه در مجلس اصلاح و بررسي مي شود

رييس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي از عدم ارجاع لايحه نوسازي مدارس خطر آفرين به هيات دولت خبر داد .

دكتر علي عباسپور تهراني فرد با اشاره به محدوديت زماني و جلوگيري از صرف زمان براي بررسي مجدد لايحه مذكور در هيات دولت ، به خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر گفت : هدف از عدم بازگشت لايحه مقاوم سازي مدارس خطر آفرين به دولت ، جلوگيري از اتلاف وقت بود .

وي با اشاره به اشكالاتي كه از سوي اداره قوانين مجلس به نحوه تنظيم لايحه عنوان شده بود ، توضيح داد : با صحبت هايي كه صورت گرفت ، اداره قوانين را قانع نموديم كه لايحه در كميسيونهاي آموزش و تحقيقات و برنامه و بودجه مجلس بررسي و اصلاحات مورد نظر بر روي آن اعمال گردد .

عباسپور گفت : در واقع مجلس با عدم بازگشت لايحه ، در حق دولت كمك بزرگي كرده و باعث شده در مدت زمان كمتري لايحه مجددا آماده طرح در صحن مجلس گردد .

رييس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس تصريح كرد : بعد از اصلاحاتي كه بر روي لايحه صورت گرفت ، لايحه با عنوان جديدي در صحن مجلس طرح خواهد شد .

وي اظهار اميدواري نمود همزمان با تشكيل جلسات مجلس شوراي اسلامي ، لايحه مذكور در اولويت بررسي در صحن مجلس قرار بگيرد .

کد مطلب 228161

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