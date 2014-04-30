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۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۹:۰۸

بشار اسد:

مردم سوریه اجازه ندادند گروه های تروریستی کشورشان را نابود کنند

مردم سوریه اجازه ندادند گروه های تروریستی کشورشان را نابود کنند

رئیس جمهوری سوریه در دیدار با جمعی از خانواده های شهدا اعلام کرد که مردم این کشور اجازه ندادند گروه های تروریستی کشورشان را نابود کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، بشار اسد رئیس جمهوری سوریه به همراه اسماء اسد همسر خویش در دیدار با شهروندان سوری اظهار داشت: آمادگی شهروندان سوری برای دفاع از وطن با هر آنچه که در اختیار دارند و نیز اجازه ندادن به گروه های تروریستی برای تخریب سوریه یکی از مهمترین علت های پایداری این کشور بوده است.

وی با بیان این مطلب افزود: تداوم این روش و تثبیت آن نه تنها پایداری سوریه بلکه پیروزی آن را نیز تضمین می کند.

خاطرنشان می شود حاضران در دیدار با بشار اسد، جمعی از خانواده های شهدای سوریه بودند.

 

کد مطلب 2281617

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