برخی مدیران خوزستان آمار خلاف واقع به مرکز می دهند/ مردم احساس امنیت می خواهند

به گزارش خبرنگار مهر، سید شریف حسینی شامگاه سه شنبه در نشست با جوانان و فعالان بخش های مختلف اهواز اظهار کرد: با تمام احترامی که برای مسئولان استان قائل هستم؛ همیشه جلسه و نشست با مردم و جوانان مطالبه گر را ترجیح می دادم زیرا آنها دغدغه هایشان را از روی صداقت مطرح می کنند و حضور در این جلسات همیشه راهگشای مشکلات استان بوده است.

حسینی افزود: در این نشست ها ما از فکر همدیگر استفاده می کنیم و توصیه من به همه مسئولان استان این است که نباید به سیستم آرنجی برای دفع کردن همدیگر استفاده کنیم.

وی افزود: یکی از مشکلات استان این است که در آن افرادی سمت های کلیدی را به دست می گیرند که کت و شلوار مدیریت به تن آنها زار می زد ولی چون در ستاد انتخاباتی فلان کس بودند باید سمت بگیرند و در این بین مردم یعنی همان هایی که با رای خود به برخی افراد شخصیت می دهند؛ ضرر می کنند.

عضو هیئت رئیسه مجلس شواری اسلامی ادامه داد: فاجعه بدتر، نگاه قومی به انتصابات است. وقتی مدیری با نگاهی قومی منصوب می شود؛ برخی ها جشن می گیرند در حالیکه باید مجلس عزا به پا کرد.

حسینی عنوان کرد: استان خوزستان گرفتار این مصایب است و این جوانان هستند که باید با روحیه مطالبه گری و پرسشگری خود، سدی برای مقابله این تفکرات و اندیشه های پوسیده باشند تا استان ما هم مثل سایر استانها با جایگاه واقعی خود در کشور دست پیدا کند.

فراری دادن سرمایه گذاران از خوزستان

نماینده مردم اهواز در مجلس شواری اسلامی با بیان اینکه هم اکنون در استان خوزستان، 400 هزار میلیارد تومان پروژه نیمه کاره کلنگ زنی شده در حالیکه کل اعتبارات عمرانی استان امسال 10 هزار میلیارد تومان است، تصریح کرد: آیا می توان با این اعتبارات این پروژه ها را به سرانجام رساند؟ تنها راه حل این قبیل مشکلات استان، ورود سرمایه گذاران و بخش خصوصی است.

وی افزود: ما امروز در استان خوزستان نه به شرکتهای بزرگ فولاد، نفت و لوله سازی که به شرکتهای کوچک تولیدی نیاز داریم تا وضع اسفبار اشتغال در استان حل و فصل شود.

حسینی افزود: باید زیر پای سرمایه گذاران فرش قرمز پهن کنیم و آنها را به استان دعوت کنیم در حالیکه برخی مدیران استان عاملی برای فرار سرمایه گذاران از استان بوده اند.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با یادآوری مثالی اظهار کرد: یک سال قبل سرمایه گذارانی را برای حضور در استان ترغیب کردم که آنها بعد از کلی خواهش به استان خوزستان آمدند؛ ولی پشت درهای بسته استاندار، معاون استاندار و برخی مدیران کل استان ماندند و امکان دیدن این افراد برای انها میسر نشد و مجبور شدند به تهران بازگردند. ولی همین سرمایه گذاران وقتی به استان زنجان رفتند، استاندار وسیله شخصی خود را به فرودگاه اعزام کرد و با احترام آنها را پذیرفت.

حسینی در خصوص وضع نامناسب آب شرب اهواز نیز گفت: طرح غدیر که هم اکنون تنها دو منطقه از اهواز را پوشش می دهد در صورت تکمیل شدن و تحت پوشش قراردادن همه مناطق اهواز می تواند راهکاری برای حل معضل آب شرب غیر سالم و غیرقابل مصرف اهواز باشد.

وی تصریح کرد: طرح آبرسانی غدیر که از رودخانه کرخه آب به شهرهای جنوبی استان منتقل می کند در صورت سرعت یافتن این امیدواری را ایجاد می کند که به حل مشکل آب شرب امیدوار بود.

مدیرانی که آمار خلاف واقع به مرکز می دهند

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به استعفای نمایندگان خوزستان در مجلس در اعتراض به بودجه سال 93 عنوان کرد: متاسفانه در این بودجه مالیات در نظر گرفته برای خوزستان با افزایش 56.7 درصدی مواجه شده بود در حالی میانگین رشد کشوری مالیات در بودجه 28 درصد بود. این نشان می دهد برخی مدیران برای اینکه سمت و میز خود را حفظ کنند آمار خلاف واقع به تهران ارسال می کنند که در نهایت نتیجه این کار آنها باعث زیان مردم استان می شود.

حسینی افزود: در صورت تصویب این افزایش مالیات، پیمانکاران و شرکت های بومی خوزستان به کلی نابود می شدند که خوشبختانه با استعفای نمایندگان این رقم مالیات تنها به 22 درصد کاهش یافت. همچنین بودجه عمرانی استان نیز به طرز چشمگیری کاهش یافته بود که خوشبختانه بعد از استعفای نمایندگان این امر نیز اصلاح شد.

وی افزود: خوزستان در کنار بالاترین نرخ بیکاری، تورم و رکود، دارای بیشترین آمار مدیران ضعیف و ناتوان هم هست که تنها به فکر منافع شخصی و حزبی و قومی هستند و در نهایت ضربات جبران ناپذیری بر پیکیره این استان وارد می کنند.

احساس امنیت می خواهیم

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه ما در شهرهای خوزستان امنیت نمی خواهیم بلکه مهمتر از آن احساس امنیت لازم داریم، عنوان کرد: طبق آماری در یکی از کشورها در هر 29 ثانیه یک قتل و در هر پنج دقیقه یک تجاور به عنف صورت می گیرد ولی در همین کشور مردم آنقدر احساس امنیت دارند که مثلا ماشین های خود را بدون قفل کردن در خیابان رها می کنند و به عبارتی احساس امنیت دارند.

حسینی افزود: احساس امنیت نه با کار پلیسی و قضایی که با ایجاد اشتغال و بهبود وضع اقتصادی قابل حل است.

وی با اشاره به شیوه استخدام در شرکت های نفتی خوزستان عنوان کرد: زمانی به وزیر نفت اعلام کردیم رقابت بچه های خوزستان با دانشجویان دانشگاه های معتبری مثل صنعتی شریف منطقی نیست زیرا دانشجویان ما در اوج محرومیت و فقر آموزشی تحصیل می کنند به همین دلیل در این آزمونها برای رقابت با سایر دانشجویان در آزمون استخدامی شرکت های نفتی منطقی نیست.

حسینی ادامه داد: بر همین اساس تصمیم گرفته شد که آزمون متقاضیان بومی خوزستان و متقاضیان سایر استانها به صورت 50 درصد جداگانه برگزار شود که تا حدودی مشکل بومی های حل شد ولی ما به دنبال افزایش سهمیه بومی های تا 70 درصد هستیم.

در ابتدای این نشست برخی افراد و جوانان به نمایندگی از قشرهای مختلف مشکلات خود را بیان کردند.

افزایش بیماری اوتیسم در خوزستان

خوش اخلاق به نمایندگی از جامعه بیماران اوتیسم خوزستان در این نشست گفت: در خوزستان از بین هر 250 کودکی که به دنیا می آید یک نفر به بیماری اوتیسم مبتلا است و متاسفانه این روند در حال افزایش است.

وی افزود: خانواده های این بیماران با مشکلات بی شماری مواجه هستند که جا دارد مسئولان برای تسکین دردها و حمایت از آنها وارد عمل شوند.

برابر قیمت مغازه ها با کارخانه ها

مرادی به نمایندگی از سرمایه گذاران استان نیز عنوان کرد: اکنون بیشترین آمار بیکاری را در اهواز داریم و اغلب شرکت های صنعتی ما یا ورشکسته شده اند یا در حال ورشکسگی هستند.

وی افزود: هم اکنون قمیت برخی کارخانه های استان به علت رکود اقتصادی کمتر از 10 میلیارد تومان است ولی می بینیم قیمت برخی واحدهای تجاری مرکز شهر از 10 میلیارد تومان هم بالاتر است. این زنگ خطر است که کارهای تولیدی به این وضع مبتلا شده اند و کارهای بازرگانی و واسطه ای در اوج قدرت هستند.

صنعتگران به حال خود رها شده اند

ایمان علیرضایی به نمایندگی از صنایع خوزستان هم گفت: من قطعه ساز هستم ولی در این مدت با 10 درصد ظرفیت خود مشغول به کار هستم زیرا مدیریت بخش صنعت استان، توسط کارشناسان بخش بازرگانی اداره می شود و این موضوع ناشی از ادغام وزارتخانه های صنایع و بازرگانی در دولت گذشته بود که باعث نیروهای بازرگانی زمام امور صنعت را به دست بگیرند.

وی افزود: امروز امور صنعتی در خوزستان متولی ندارد و صنعتگران به حال خود رها شده اند.

فراری دادن سرمایه گذاران در خوزستان

بهنام سلیمانی در بخش اشتغال نیز گفت: یکی از مشکلات خوزستان فراری دادن سرمایه گذاران است و مدیران ما امروز سدی در برابر سرمایه گذاران شده اند زیرا حاضر نیستند برای آنها آستین های همت را بالا بزنند.

وی افزود: انتظار داریم در استان از مدیرانی استفاده شود که دلسوز باشند و دغدغه خدمت داشته باشند نه اینکه با کوچکترین پیشنهادی حضور در تهران را به خدمت در خوزستان ترجیح دهند.

شهرداری وارد کارهای فرهنگی شود

کایدی نژاد به نمایندگی از فعالان بخش فرهنگی گفت: شهرداری اهواز برخلاف سایر شهرهای بزرگ کشور حاضر نیست در بخش فرهنگ وارد عمل شود و خدمتی به مردم داشته باشد.

وی افزود: در شهرهای دیگر فرهنگسراهای شهرداری در خدمت اعتلای فرهنگی مردم هستند ولی در اهواز اینگونه نیست و این امر باید اصلاح شود.