آخرين اثر دالايي لاما منتشر مي شود

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، بينش گاليله، كپرنيك، نيوتون ، نيلز بور و انيشتين، درك ما را از اينكه ما كه هستيم و در كجاي اين دنيا ايستاده ايم را دچار تحول كرد و در پرتو اقدامات آنها همزيستي دشوار دين در مقابل دين ، ايمان در مقابل جستجوي تجربي قرار گرفت. كداميك حافظ حقيقت است؟ كدام يك طريق درست به درك حقيقت تلقي مي شود؟



دالايي لاما پس از چهل سال مطالعه با همكاري تعدادي از بزرگترين دانشمندان و يك عمر انجام مديتيشن، مطالعه فلسفي ، معنوي ، تحليلي هوشمندان از اينكه چرا رشته هاي هر دو رشته علم و ديني را بايد براي دستيابي به تصوير كاملي از حقيقت مطالعه كرد.



علم به ما راههاي تفسير جهان فيزيكي را نشان مي دهد، درحاليكه معنويت به ما كمك مي كند با حقيقت رو به رو شويم. اما حد غايي هركدام از آنها رو به ضعيف شدن مي رود. اين باور كه همه چيز به ماده و انرژي تبديل مي شود دربرگيرنده دامنه وسيعي از تجارب انسان چون احساسات، آرزو، شفقت و فرهنگ نيست. در عين حال داشتن اعتقاداتي كه با منطق تجربه و شواهد منافات دارد نمي تواند ما را در قفسهاي افراط گرايي حبس كند.



دالايي لاما در اين اثر خود به واسطه بررسي كارما، مكانيك كوانتومي و بينش فلسفي به ماهيت حقيقت، زيست شناسي عصب و مطالعه وجدان خطوي موازي ميان بررسي علمي و تفكري حقيقت رسم كرده است.



دالايي لاما در كتاب جهان در يك اتم: همگرايي علم و معنويت نوشته است: من اعتقاد دارم معنويت و علم مكمل يكديگر هستند ، اما داراي رويكردهاي تحقيقي مختلفي بوده و هر دو در جستجوي حقيقت هستند. در اين ميان هركدام مي توانند از ديگري مطالب بسياري بياموزند و با كمك يكديگر در گسترش افقهاي دانش و حكمت انسان سهم داشته باشند.



ميراث اين كتاب ارائه چشم اندازي از دنيا است كه بواسطه آن رويكردهاي مختلف ما براي درك خود، دنيا و ديگري، مي تواند در خدمت بشريت قرار گيرد.