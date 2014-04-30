به گزارش خبرنگارمهر، غلامرضا هادربادی سه‌شنبه شب در ستاد تنظیم بازار خراسان جنوبی اظهار کرد: بخش کشاورزی یک از بخشی‌هایی است که بیشترین خسارت را از خشکسالی می‌بیند و در این خشکسالی‌ها هزینه‌های کشاورزان بسیار افزایش پیدا می کند.

وی افزود: مشکل عمده بخش کشاورزی هزینه‌های آب و برق بوده که بخاطر کمبود آب عمق چاه‌ها بیشتر و از توان کشاورزان خارج است.

هادربادی ادامه داد: دولت باید در پرداخت هزینه های آب و برق بسته های حمایتی برای کشاورزان در نظر بگیرد تا قسمتی از مشکلات کشاورزان برطرف شود.

مدیرکل جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با اشاره به سوخت ادوات کشاورزی بیان کرد: در این مرحله نیاز است که کارت های سوخت ادوات کشاورزی به کشاورزان داده شود و نیروی انتظامی هم مانند سابق در شماره گذاری ادوات کشاورزی همکاری کند.

هادربادی با اشاره به کنتورگذاری روی چاه‌های کشاورزی استان گفت: انتظار این است که کنتورگذاری در مکان‌هایی انجام شود که آبیاری تحت فشار و الگوی کشت اجرا شده و یا جهاد کشاورزی آن را تایید و کارشناسی کند.

وی اظهار کرد: نباید قیمت جو وذرت از گندم بیشتر باشد تا دامداران گندم را به جای تحویل دادن به مراکز به دامداران برای مصرف دام بفروشند.

هادربادی کاهش قیمت نهاده‌های کشاورزی را بهترین کمک به کشاورزان استان دانست و بیان داشت: برای تسطیح و اصلاح باغات نیاز به تسهیلات کم بهره است.

وی در ادامه با اشاره به تولبد مرغ گوشتی در استان افزود: در اسفندماه سال گذشته بیش از دو میلیون جوجه ریزی در مرغداری ها انجام شده که اکنون قیمت مرغ ثابت مانده است.

رئیس جهاد کشاورزی خراسان جنوبی ادامه داد: در حال حاضر بیش از 700 مرغداری فعال هستند که کمک فراوانی به بحث اشتغال در استان می کنند.

هادربادی با اشاره به پرداخت یارانه شیر به دامداران افزود: یارانه شیر تا اسفندماه سال گذشته پرداخت شده ولی از ابتدای سال جاری این یارانه به دامداران پرداخت نشده که انتظار است زودتر این یارانه جهت کمک به دامداران پرداخت شود.

وی توجه به گازکشی گلخانه ها و دامپروری ها را کمک به کشاورزان دانست و افزود: با گازکشی می توان در مصرف انرژی نیز صرفه‌جویی کرد.

هادربادی در پایان خواستار تسهیلات کم بهره به کشاورزان و خرید به موقع مرغ از مرغداران شد.