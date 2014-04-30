۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۹:۴۴

سرپرست جدید اداره کتابخانه های عمومی اهواز منصوب شد

اهواز - خبرگزاری مهر: با حکم مدیر کل کتابخانه های عمومی خوزستان، منصور کوهی رستمی به عنوان سرپرست اداره کتابخانه های عمومی اهواز انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، منصور کوهی رستمی که هم اکنون معاون مدیر کل کتابخانه های عمومی استان خوزستان است، به عنوان سرپرست اداره کتابخانه های عمومی اهواز انتخاب شد.

منصور کوهی رستمی دانشجوی دوره دکترای رشته علم اطلاعات و دانش شناسی در دانشگاه شهید چمران اهواز می باشد و دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد را نیز در همین دانشگاه به پایان رسانده است.

رستمی سوابق اجرایی معاون اداره کل کتابخانه های عمومی خوزستان، رئیس کتابخانه مرکزی استان خوزستان، معاون اداره کتابخانه های عمومی اهواز و عضویت هیئت مدیره انجمن کتابداری و اطلاع رسانی خوزستان را در کارنامه خود دارد

