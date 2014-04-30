سفر هيأت وزارت بهداشت ايران به لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر، هيأت وزارت بهداشت جمهوري اسلامي ايران بهرياست نيكنام مشاور وزير در امور بينالملل و مركب از مسئولين بخشهاي مختلف وزارت بهداشت كشورمان و همچنين شركتهاي تولديكننده دارو كه به لبنان سفر کرده در نشستي با قائممقام وزير و مسئولين بخشهاي مختلف وزارت بهداشت لبنان آخرين وضعيت همكاريهاي بهداشتي، درماني و دارويي بين دو كشور را مورد بررسي قرار داد.
در اين نشست كه غضنفر ركنآبادي سفير جمهوري اسلامي ايران نيز حضور داشت، طرف ايراني ضمن تشريح توانمنديها و ظرفيتهاي بالاي داروهاي توليدي ايران و همچنين اعلام آمادگي براي تأمين داروهاي مورد نياز لبنان با كيفيت بالا و تشكر از اقدامات بهعمل آمده از سوي وزارت بهداشت لبنان در خصوص ثبت چند قلم از داروهاي ايراني در لبنان و نيز بهرسميت شناختن واحد پول ايران در اين كشور، بر تسريع نسبت به ثبت داروهاي جديد صادراتي كشورمان نزد وزارت بهداشت لبنان تأكيد نمود. توليد مشترك دارو با لبنان، صادرات تجهيزات پزشكي و همكاري در زمينه توريسم درماني بين دو كشور از ديگر زمينههاي مورد گفتوگو بين دو طرف بود.
هيأت وزارت بهداشت كشورمان همچنين با رئيس و اعضاي سنديكاي واردكنندگان دارو و مديران شركتهاي صنعت داروسازي لبنان ملاقات و راههاي همكاري بين بخشهاي خصوصي دو كشور در زمينه صادرات دارو و توليد مشترك دارو را مورد گفتوگو قرار داد. در اين ملاقات قوانين و مقررات و مكانيسم واردات دارو، استانداردهاي توليد دارو و سيستمهاي نظارتي كنترل كيفيت دارو براي تجار لبناني تشريح و طرف ايراني به سؤالات و ابهامات طرف لبناني پاسخ گفت. هيأت ايراني قرار است با مسئول بهداري ارتش لبنان نيز ملاقات و زمينههاي همكاري در زمينه توريسم درماني را بررسي کند.
لبنان اغلب نيازهاي دارويي و پزشكي خود را عمدتاً از كشورهاي اروپايي و آمريكا وارد مينمايد و ميزان داروهاي وارداتي به اين كشور بيش از يك ميليارد دلار در سال ميباشد.
