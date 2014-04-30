ظرفیت فعالیت های اقتصادی و عمرانی در لرستان مهیا شده است

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم آقامحمدی شامگاه سه شنبه در مراسم کلنگ زنی پروژه مجتمع تجاری مسکونی کیو با اشاره به اینکه این زمین خیلی کلنگ خورده است، اظهار داشت: امیدواریم این کلنگ زنی بسیار متفاوت تر از کلنگ های قبلی باشد.

وی با بیان اینکه مردم خاطره خوبی از کلنگ های داغ و آتشین ندارند، تصریح کرد: با برنامه ریزی های صورت گرفته این دفعه شاهد به ثمر نشستن این کلنگ خواهیم بود.

نماینده مردم خرم آباد و دوره چگنی در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه ظرفیت های مورد نیاز برای فعالیت اقتصادی و عمرانی در استان مهیا شده است، ادامه داد: این به خودمان بستگی دارد که چقدر بتوانیم سرمایه گذار بیاوریم و توسعه لرستان را محقق کنیم.

آقامحمدی با بیان اینکه در حال حاضر شرکت های سرمایه گذاری خارجی به خصوص شرکت های چینی ظرفیت های بسیار خوبی هستند، یادآور شد: شرکت سرمایه گذاری معین کوثر که یک شرکت بسیار خوب است کار اجرای پروژه مجتمع تجاری مسکونی کیو را به عهده گرفته و امیدواریم شاهد به سرانجام رسیدن این پروژه باشیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به پروژه راه آهن لرستان اشاره کرد و اظهار داشت: کار پیگیری این پروژه به صورت جدی دنبال می شود.

نماینده مردم خرم آباد و دوره چگنی در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در هفته آینده یک جلسه مشترک بین نمایندگان لرستان و خوزستان در رابطه با راه آهن برگزار می شود، تصریح کرد: استاندار لرستان نیز به صورت جدی پیگیر پروژه های استان هستند و نمایندگان نیز در این زمینه جدی هستند.