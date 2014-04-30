چین خواستار حل بحران اوکراین به شیوه ای دیپلماتیک شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، "لیو جیئه‌ ای" در جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد با اشاره به افزایش تنش ها در شرق و جنوب شرقی اوکراین بر حل بحران در این کشور به شیوه ای دیپلماتیک و اجرای توافقنامه ژنو از سوی طرفین درگیر در این کشور تاکید کرد.



وی با اشاره به مفاد توافق ژنو که بر آن بر لزوم توقف فوری خشونت ها در اوکراین تاکید شده است، خواستار خویشتنداری تمامی طرفین درگیر در بحراین و ادامه گفتگوها در این کشور شد.



این اظهارات درحالیست که کشورهای عضو گروه هفت روز شنبه روسیه را به عدم اجرای توافقات چهار جانبه ژنو متهم کرده و به دنبال آن آمریکا در رابطه با اوضاع اوکراین فهرست تحریمی خود را گسترش داده و تحریمات جدیدی علیه 7 تبعه و 17 شرکت دیگر روسیه اعمال کرد. همچنین اتحادیه اروپا اسامی 15 نفر دیگر از مسئولان روسی را در فهرست تحریمی خود گنجاند.



"جفری فلتمن" معاون دبیرکل سازمان ملل در امور سیاسی نیز روز گذشته در این نشست بر وخامت اوضاع در بخش هایی از شرق و جنوب اوکراین اشاره کرد.