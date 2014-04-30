پارو زني 57 كيلومتري قايقران بوشهري به مناسبت روز ملي خليج فارس

به گزارش خبرنگار مهر، رئيس ستاد بازسازي عتبات عاليات استان بوشهر صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران در این زمینه اظهار داشت: مجيد غريبي قايقران بوشهري امسال به مناسبت روز ملي خليج فارس براي سومين بار در آب هاي خليج نيلگون هميشه فارس مسافت 57 كيلومتري دريايي را به مدت شش ساعت پارو زني مي كند.

عبدالرضا مطاف افزود: مبدا حركت اين ورزشكار جوان ساعت 10 صبح چهارشنبه 10 ارديبهشت ماه از قطب اقتصادي ايران "جزيره خارگ" به سمت قطب فرهنگ استان بوشهر " ضريح خيمه گاه حضرت ابوالفضل العباس قمر بني هاشم باب الحوائج (ع) " با شعار از حرم فرزندان خميني (ره) تا ضريح خيمه گاه علمدار حسيني (ع) است كه ساعت 16 در محل ضريح مورد استقبال مردم و مسئولان قرار خواهد گرفت.

وي اضافه كرد: اين حركت فرهنگي به همت اداره كل ورزش و جوانان استان بوشهر و با مشاركت ستاد بازسازي عتبات عاليات استان بوشهر و با همكاري فرمانداري شهرستان بوشهر و امام جمعه و بخشدار جزيره خارگ براي سومين بار بار در آب هاي خليج فارس ايران صورت مي پذيرد.

مطاف ادامه داد: اين ورزشكار بوشهري در سال گذشته به مناسبت روز ملی مبارزه با استعمار انگلیس از نيروگاه اتمي بوشهر تا تپه رشادت سردار شهيد رئيسعلي دلواري با شعار " زير سايه ولايت " و همچنين در سال 92 به مناسبت روز خليج فارس براي دومين بار از پارك شغاب تا پارك شورا پاروزني كرد.

لازم به ذكر است، مهندس بسيجي مجيد غريبي دانش آموخته رشته برق قدرت از دانشگاه آزاد اسلامي بوشهر است، وي در سال 62 در جفره ماهيني قدم به عرصه گيتي نهاد و فعاليت ورزش قايقراني را از سال 74 آغاز و از سال 83 به صورت حرفه اي كار پاروزني خود را در اين رشته شروع كرد و در حال حاضر يكي از خادمين افتخاري ضريح خيمه گاه حضرت ابوالفضل العباس قمر بني هاشم باب الحوائج (ع) و پرسنل نيروگاه اتمي بوشهر است.